Las directivas de Madrid y Atlético cambian la tradicional comida por un encuentro en el palco del Bernabéu

No habrá comida de directivas previa al derbi que disputan Real Madrid y Atlético de Madrid este domingo. La tradicional comida entre los representantes de ambos equipos se sustituirá por un encuentro en el palco del Santiago Bernabéu, el campo en el que se juega el derbi madrileño este domingo (21:00 horas).

Así, el derbi madrileño no tendrá una de sus tradiciones antes de cada partido. Las relaciones entre Real Madrid y Atlético son buenas, pero este domingo no habrá comida entre las dos directivas. Normalmente, y así ha sido en los últimos años, cuando el Real Madrid es local en el derbi -como ocurre este domingo-, la comida de directivas se hace en el restaurante Zalacaín. Este domingo no habrá.

Por su parte, cuando es el Atlético de Madrid el equipo local, la comida previa se hace en De María. En el encuentro de la primera vuelta de esta Liga, no hubo tampoco comida, pero en aquella ocasión era lógico al empezar aquel encuentro a las 16:15 horas en el Metropolitano.

En esta ocasión, el derbi será a las 21:00, hora para la que siempre ha habido tiempo suficiente para hacer la comida de directivas previa. Sin embargo, este domingo no la habrá. Cabe recordar que en este tipo de encuentros, al Atlético de Madrid siempre le representa Enrique Cerezo, ya que Miguel Ángel Gil nunca acude, tampoco al estadio.

Real Madrid y Atlético de Madrid se miden este domingo en el Santiago Bernabéu en la 29ª jornada de Liga. Los blancos se juegan el liderato de liga, que lo tienen a cuatro puntos (del Barcelona), mientras que el Atlético está tercero, lejos de la segunda plaza y tiene controlado perfectamente el puesto de Champions, ya que saca 13 puntos al quinto clasificado. Tras este encuentro, habrá parón por selecciones.