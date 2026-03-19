Que nieve cinco días seguidos en Madrid es más probable que un derbi en la final de la Champions 2026

Real Madrid y Atlético de Madrid son dos de los equipos que estarán en los cuartos de final de la Champions League y, al ir en lados opuestos del cuadro, parece inevitable pensar en la posibilidad de que se repita un derbi en la final, como ya sucedió en 2014 y 2016. Sin embargo, ¿es realmente probable que ambos conjuntos se enfrenten en Budapest? Las matemáticas predicen que sólo hay un 2,31% de opciones de que suceda, un porcentaje similar al hecho de que nieve durante cinco días seguidos en Madrid, cosa que no se recuerda.

Lisboa y Milán ya fueron testigos de un derbi en la final de la Champions League. Una situación que, por otro lado, nunca más se ha dado en la historia de la máxima competición. Real Madrid y Atlético son los únicos equipos de la misma ciudad que se han jugado la Copa de Europa en la final y, por qué no, podrían rememorar lo sucedido hace una década. Eso sí, el camino de ambos hacia Budapest no es nada sencillo. Ninguno de los dos está entre los favoritos a ganar ni tampoco a disputar la final.

En un estudio matemático realizado por Betfair, se desprende que Real Madrid y Atlético apenas tienen opciones de medirse el próximo 30 de mayo, como ya hicieran en el pasado. Si esta edición se jugara 100 veces a partir de cuartos de final, sólo en dos de ellas habría un derbi madrileño en la final. Por separado, las opciones de los blancos de pelear por la que sería su decimosexta Copa de Europa son de un 12,06% y las de los de Simeone bajan hasta el 4,76%. De hecho, ninguno de los dos está entre los cuatro favoritos para jugarla, apareciendo en quinto y séptimo lugar, respectivamente.

El Real Madrid, por un lado del cuadro, tiene en cuartos de final al Bayern de Múnich, que actualmente es el segundo favorito a hacerse con el título, tras una fase de liga casi inmaculada y después de destrozar a la Atalanta con un global de 10-2. Si consiguen superar la eliminatoria tras la vuelta en Múnich, se medirían a Liverpool o PSG, aunque en esa ocasión el cruce se resolvería en el Bernabéu.

Al otro lado del cuadro está el Atlético y, si el camino de los de Arbeloa es complicado, el de los rojiblancos no es mejor. De primeras, tendrán que superar al Barcelona y, aunque ya lo han logrado en Copa del Rey, no les será fácil deshacerse de los de Flick. En la siguiente ronda, en semis, aparecería el ganador de la eliminatoria entre Arsenal y Sporting de Portugal, con los gunners como grandes favoritos al título tras ganar todos los partidos de fase de liga y superar al Bayer Leverkusen en el Emirates en octavos.

Otro de los morbos de esta Champions reside en que haya un Clásico entre Real Madrid y Barcelona en esa final de Budapest. En esta ocasión, las opciones se incrementan hasta el 7,30%. Se trataría de la séptima opción más probable, muy por detrás de un Bayern–Arsenal que, hoy por hoy, aparece con un 17,96% de posibilidades, puesto que ambos han demostrado ser hasta ahora los mejores equipos de esta edición.