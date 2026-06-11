Bernardo Silva, a un paso del Real Madrid

El Real Madrid está muy cerca de cerrar una nueva incorporación para la próxima temporada. Bernardo Silva apunta a convertirse en jugador blanco en los próximos días. El internacional portugués, de 31 años, llegará libre tras finalizar su etapa en el Manchester City y no renovar su contrato con el conjunto inglés. La operación está muy avanzada y, salvo giro inesperado, firmará por dos temporadas más una opcional.

Se trata de una oportunidad de mercado que en Valdebebas consideran difícil de rechazar. Bernardo sigue siendo uno de los futbolistas más completos de Europa y aterrizaría en el Santiago Bernabéu sin coste de traspaso. Una circunstancia que ha provocado que varios grandes clubes intentasen convencerle durante los últimos meses. Atlético de Madrid y Barcelona han seguido muy de cerca su situación contractual, pero el Real Madrid se ha colocado en cabeza de la carrera y tiene encarrilado el acuerdo.

En el club blanco consideran que la llegada del portugués elevaría de manera inmediata el nivel competitivo de la plantilla. No sólo por su calidad técnica, sino también por la experiencia acumulada durante los últimos años a las órdenes de Pep Guardiola. Bernardo ha disputado algunas de las noches más importantes del fútbol europeo, ha ganado prácticamente todo con el Manchester City y mantiene un nivel competitivo que le permite seguir siendo diferencial.

Además, existe otro factor que juega un papel importante en la operación. Bernardo Silva comparte representante con José Mourinho. Ambos trabajan con Jorge Mendes, una circunstancia que ha facilitado enormemente los contactos durante las últimas semanas. El nuevo técnico madridista ha participado activamente en la planificación deportiva y considera que el portugués encaja perfectamente en la idea futbolística que quiere implantar en esta segunda etapa en el Real Madrid.

El centrocampista perfecto para Mourinho

En el cuerpo técnico entienden que la plantilla necesitaba incorporar talento, experiencia y capacidad para controlar los partidos desde el centro del campo. Bernardo reúne todas esas condiciones. Puede actuar como interior, mediapunta, extremo e incluso como falso delantero. Una versatilidad que enamora a Mourinho.

El portugués destaca por su inteligencia táctica, su capacidad para asociarse, su sacrificio defensivo y una calidad técnica fuera de toda duda. Además, es un futbolista acostumbrado a trabajar sin balón, algo que el entrenador considera imprescindible para cualquier jugador que quiera tener protagonismo en su equipo.

Su llegada permitiría al Real Madrid ganar una alternativa más para partidos grandes, aumentar la competencia interna y ofrecer soluciones diferentes en encuentros cerrados. Mourinho quiere un equipo con más control y menos dependencia de las individualidades. Bernardo encaja perfectamente en esa idea.

Una oportunidad de mercado irrepetible

A pesar de haber cumplido ya los 31 años, en Valdebebas consideran que todavía tiene varios años al máximo nivel. De hecho, su valor de mercado sigue siendo de 22 millones de euros según Transfermarkt, una cifra que demuestra que continúa siendo un futbolista muy cotizado en Europa.

Dentro del club existe una gran ilusión con la posibilidad de cerrar la operación. No es ningún secreto que Bernardo Silva lleva años despertando admiración en el madridismo. También entre muchos dirigentes blancos, que consideran que siempre ha tenido nivel para vestir la camiseta del Real Madrid.

Mientras tanto, el club blanco sigue avanzando. Tras los fichajes de Konaté y Dumfries, Bernardo Silva puede convertirse en el siguiente gran movimiento de un verano que promete ser muy movido en el Santiago Bernabéu.