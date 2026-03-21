Arbeloa: «Aquí se lesiona el mejor portero de la historia y tenemos a otro preparado»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos buscan seguir con su buena racha ante un conjunto rojiblanco con pocas opciones de pelear el título y que tiene como gran objetivo hacer daño a su principal rival, que persigue al Barcelona en la clasificación.

«Lo afrontamos con muchas ganas e ilusión. Es muy importante para nosotros por lo que supone y por la ilusión que se ha creado. Es de los mejores partidos que se pueden vivir. Tenemos muchas ganas e ilusión de jugar contra un grandísimo equipo con la máxima expectación e ilusión», comenzó.

Sobre la ausencia de Courtois, comentó lo siguiente: «Riesgos se corren cada vez que pongo a un jugador en el campo. Hay muy pocos futbolistas que salgan al campo al 100 %, sin ninguna molestia. Es normal. Cuando llegó al descanso quería seguir jugando y fui yo quien decidió parar. También por la máxima confianza que tengo en Lunin. Es un gran portero y lo va a demostrar. Aquí se lesiona el mejor portero de la historia y tenemos a otro. No nos marcamos ningún plazo».

«Ya dije que cuando volviera, estaría al 100 %. En Mánchester demostró que está muy bien y sus sensaciones… son lo más importante. Máxima confianza y garantías, como ilusión por tenerle de vuelta. Está al 100 %», comentó sobre cómo está el francés. También habló de la situación de Thiago Pitarch: «Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Tener a Bellingham es una noticia excelente y que Thiago haya dado este rendimiento, también. Hay muchos partidos y me encantan estos problemas. También pueden jugar juntos…».

«Aquí atacamos todos y defendemos todos. Ya buscaremos su mejor rol, ese es mi trabajo. Cuando no tenemos balón, no queda otra que trabajar los once. Mentalidad colectiva. No veo ningún problema en tener grandísimos jugadores. Y si sucede, bendito problema», comentó sobre el gallego y el inglés.

Sobre la continuidad de Rüdiger, fue claro: «No me gusta meterme en estos temas; respeto mucho a club y jugador, las dos partes que se tienen que entender. Pero yo estoy dispuesto a hacer una estatua de Rüdiger. Desde el primer día se ha puesto a disposición del cuerpo técnico. Me dijo que en marzo, cuando llegue lo duro, estaría disponible y aquí está. Su tratamiento en Londres, con Niko, ha sido una suerte. Y el madridismo debe ser consciente de la suerte que tenemos de tenerle».

Valoró la convocatoria de Mbappé con Francia: «Fenomenal. Está a disposición y mañana va a jugar seguro. No veo ningún inconveniente en que vaya». «Te digo lo mismo. Está disponible», comentó sobre Bellingham y su convocatoria con Inglaterra.

«Pues que me parece muy bien. Yo me ocupo de mi equipo. Es una suerte enfrentarme a él, porque es el típico entrenador que te lleva al máximo, que te hace darle vueltas a los partidos. Nada, es una suerte enfrentarme a los mejores entrenadores del mundo», aseguró el «somos el equipo del pueblo» que siempre dice Simeone.

«Si no depende de mí y no puedo elegir, no puedo darle muchas vueltas. Son jugadores importantísimos y entiendo que también lo son para sus selecciones. Se acerca un Mundial y comprendo a la perfección. Les espero de vuelta en unos días», continuó sobre los convocados con sus selecciones.

A la hora de valorar la situación de Carvajal, comentó lo siguiente: «Yo tengo que pensar en el Real Madrid y eso es lo que hago, también cuando pongo a Carvajal. Su figura es muy importante, más allá de lo que pase en el campo. Ayuda mucho a sus compañeros. Es lo que necesitamos, un líder. Porque o se es líder en todas partes o no se es líder».

A la hora de buscar un estilo de juego, fue claro: «Trabajamos colectivamente y luego buscamos ajustes. No es lo mismo jugar con Jude, Arda o Thiago. Todos saben lo que es trabajar como equipo y ponen su talento a disposición del equipo».

«Es una labor de los entrenadores, pero yo aquí tengo un vestuario fantástico y eso es una suerte. Se llevan muy bien, son muy inteligentes. Y cuando tienen ese talento y esa química, todo es más fácil», comentó a la hora de hablar de la asociación de los delanteros.

Por último, habló de la cantera: «Es la mejor cantera del mundo. Están para ayudar y lo seguirán haciendo. Creo que es importante y va más allá. Yo creo en los jugadores porque conozco su potencial. Cuando recuperemos a todos los efectivos tendré más opciones de elegir, pero lo importante es que el equipo gane».