Las dudas de Simeone antes del derbi: «Todavía no sé el planteamiento porque me lo están poniendo difícil»

Comienza el rock and roll para el Atlético. Nada más que con un derbi ante el Real Madrid y en el Bernabéu. Ahí empieza un mes vertiginoso para los rojiblancos que esconden dos jornadas de Liga ante Barcelona y Sevilla; el doble enfrentamiento en Champions también contra el Barcelona y la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad. Casi nada. Simeone deberá encontrar la fórmula para bailar al ritmo del rock and roll.

El Atlético se presentará en el Bernabéu sin Oblak, pero con Musso, el mejor suplente del esloveno de la última década. El argentino ya se vistió de corto en Copa contra el Barcelona y la vuelta de Champions contra el Tottenham. «Está trabajando muy bien desde que llegó, no solamente en el último partido contra el Tottenham. También en su comportamiento dentro del vestuario como hombre y compañero de equipo. Estamos muy contentos con él», explicó Simeone.

Por el calendario rojiblanco y la distancia en Liga con la cabeza, el derbi carece de tener en juego lo que se esperaba a principio de temporada. Permanece la tensión tradicional entre ambos clubes. «Siempre es un partido importante por lo que conlleva la rivalidad. Nuestra gente tiene mucha ilusión en estos partidos. Creo que siempre es un partido que desde lo emocional se juega con mucha ilusión. Trataremos de llevar el partido donde podamos hacer lo mejor posible para hacer daño al rival», explicó Simeone.

Arbeloa será otro nuevo entrenador del Real Madrid al que se enfrente el Cholo. «Está trabajando muy bien, los resultados hablan por sí solos. Hay una sociedad con los futbolistas que se percibe más allá de la capacidad técnica. Lo tiene claramente. Hay una idiosincrasia similar a lo que el entrenador quiere y pide. Les veo con intensidad en los últimos partidos. Siempre tienen un mismo patrón. Grupalmente trabajan bien. Contra el Benfica y el City lo hicieron bien. Aspiran a ganar todo», detalló el Cholo.

Simeone, ante el buen rendimiento de sus jugadores, aún tiene incógnitas por resolver para la alineación. «Todavía no sé cómo plantear el partido. Estamos pensando en qué posición ponernos. Están todos con muchas ganas de jugar, me lo están poniendo complicado. Julián Álvarez es una persona y como persona tiene momentos buenos y no tan buenos. Cuando bajó su nivel le reclamábamos la necesidad de volver a ver a este futbolista. Dentro del camino por recorrer, nunca es recto. Hay curvas y cuando hay curvas ya saben lo que pienso», manifestó Simeone.

Parece poco posible que tenga minutos Obed Vargas, fichaje rojiblanco durante el mercado invernal. El mexicano ha entrado en la rotación de Simeone y fue titular en la última jornada liguera. «Veo a un chico educado, respetuoso, humilde y trabajador. Quiere mejorar. Esas situaciones son importantes para crecer. Ante el Getafe jugo bien y ojalá siga creciendo en los partidos que le toque participar para adaptarse a todo y superar los cambios entre fútbol europeo y mexicano», finalizó el Cholo.