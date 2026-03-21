Munuera Montero, el árbitro que tenía un mural de Messi en su casa, pita el derbi

José Luis Munuera Montero será el árbitro que dirigirá el derbi que enfrenta a Real Madrid y Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Este será el segundo encuentro entre los dos equipos capitalinos que pitará el andaluz. El anterior lo dirigió en la temporada 2022-23 y acabó con triunfo del Real Madrid por 1-2 en el Metropolitano. Ese encuentro estuvo marcado por la tensión y el lanzamiento de objetos como mecheros por parte de los radicales rojiblancos. El colegiado supo gestionarlo, detuvo el encuentro y activó el protocolo.

En dicho encuentro, además, el Atlético protestó la expulsión de Mario Hermoso por un golpe a Ceballos en los minutos finales y también criticó a Vinicius por simular. Por su parte, el Real Madrid reclamó una roja para Reinildo por una entrada sobre Rodrygo.

Al Real Madrid le ha arbitrado en 21 ocasiones, con un balance de 16 victorias, dos empates y tres derrotas. Uno de los partidos más recordados con Munuera fue el de la polémica del «fuck you» de Bellingham: el árbitro interpretó esas palabras y expulsó al inglés, aunque el jugador aseguró que dijo «fuck off». Por otro lado, ha dirigido al Atlético en 23 encuentros. Los de Simeone suman 14 victorias con él, además de tres empates y seis derrotas.

La otra final del Atlético

El Real Madrid necesita ganar al Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu para continuar presionando a un Barcelona que tiene cuatro puntos más que los blancos en la clasificación. Por otro lado, los rojiblancos, centrados en la Champions y en la final de la Copa del Rey, tienen como gran aliciente hacer daño a su eterno rival capitalino.

«Es de los mejores partidos que se pueden vivir como jugador, entrenador y aficionado. Con ganas de ver un Bernabéu entregado porque jugamos contra un grandísimo equipo y lo afrontamos con la máxima ilusión», aseguró Arbeloa en la rueda de prensa previa al encuentro.

Hay que recordar que el Real Madrid llega a este encuentro tras eliminar al Manchester City en los octavos de final de la Champions ganando en el Etihad. Por otro lado, el Atlético perdió en Londres contra el Tottenham, pero también pasó de ronda y ahora se medirá al Barcelona en cuartos de final.