Bellingham está listo para el derbi… pero no será titular

Jude Bellingham está listo para el derbi que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Atlético de Madrid. El inglés se entrenó con absoluta normalidad por segundo día consecutivo tras realizar parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros el jueves y ser uno más tanto en la sesión del viernes como en la del sábado. El inglés está recuperado, pero no será titular.

Bellingham ya viajó junto al resto de sus compañeros a Mánchester el pasado lunes para estar cerca de ellos, ya que ni siquiera entró en la convocatoria. Ahora, sí estará en la lista para el encuentro contra el Atlético de Madrid, aunque el plan es que comience en el banquillo y, dependiendo de cómo vaya el encuentro, tendrá o no minutos.

Por otro lado, Arbeloa tendrá varias bajas para el derbi. Rodrygo, Courtois, Mendy, Ceballos y Militao no podrán estar ante el Real Madrid ante los rojiblancos. Por lo tanto, el salmantino seguirá teniendo varias bajas sensibles para este encuentro tan trascendental.

Un derbi capital

El Real Madrid necesita ganar al Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu para continuar presionando a un Barcelona que tiene cuatro puntos más que los blancos en la clasificación. Por otro lado, los rojiblancos, centrados en la Champions y en la final de la Copa del Rey, tienen como gran aliciente hacer daño a su eterno rival capitalino.

«Es de los mejores partidos que se pueden vivir como jugador, entrenador y aficionado. Con ganas de ver un Bernabéu entregado porque jugamos contra un grandísimo equipo y lo afrontamos con la máxima ilusión», aseguró Arbeloa en la rueda de prensa previa al encuentro.

Hay que recordar que el Real Madrid llega a este encuentro tras eliminar al Manchester City en los octavos de final de la Champions ganando en el Etihad. Por otro lado, el Atlético perdió en Londres contra el Tottenham, pero también pasó de ronda y ahora se medirá al Barcelona en cuartos de final.