Deschamps se aferra a un protocolo para convocar a Mbappé con Francia: «No solo viene por marketing»

Didier Deschamps ha explicado en rueda de prensa por qué convocó a Kylian Mbappé para jugar dos partidos amistosos en el parón de la semana que viene en Estados Unidos. El delantero regresó ante el City con el Real Madrid este martes después de su lesión de rodilla, y el seleccionador francés ha salido a defender su decisión de incluirle en la lista.

La última prueba antes del Mundial serán Brasil y Colombia, y la idea es que Mbappé tenga minutos de juego y no solo para hacer márketing. Es por ello que explicó que su vuelta a los terrenos de juego activó el protocolo: «Se estableció un protocolo que se respetó. Estaba dentro del timing. Salió como estaba previsto. El hecho de que estuviera disponible contra el City, donde entró 25 minutos, tiene un partido importante el domingo contra el Atlético, donde se supone que también va a jugarlo. He hablado regularmente con Kylian. No había obligación, aunque no está solo para hacer marketing», señaló en la presentación de su última lista de convocados antes de la definitiva para el Mundial, que comunicará el 13 de mayo.

«Mbappé es Mbappé y tiene un impacto importante. Quería estar con nosotros estos dos partidos. Después tendré tiempo con unos y otros sin entrar en detalles. Obviamente, teniendo esos dos partidos en tres días con un cambio horario al que habrá que acostumbrarse. Quiero dar tiempo a los máximos jugadores posibles, incluido Kylian. Veremos cómo se siente después del partido ante el Atlético y luego hablaré con él», zanjó.