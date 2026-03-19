Deschamps se aferra a un protocolo para convocar a Mbappé con Francia: «No solo viene por marketing»

Didier Deschamps ha explicado en rueda de prensa por qué convocó a Kylian Mbappé para jugar dos partidos amistosos en el parón de la semana que viene en Estados Unidos. El delantero regresó ante el City con el Real Madrid este martes después de su lesión de rodilla, y el seleccionador francés ha salido a defender su decisión de incluirle en la lista.
La última prueba antes del Mundial serán Brasil y Colombia, y la idea es que Mbappé tenga minutos de juego y no solo para hacer márketing. Es por ello que explicó que su vuelta a los terrenos de juego activó el protocolo: «Se estableció un protocolo que se respetó. Estaba dentro del timing. Salió como estaba previsto. El hecho de que estuviera disponible contra el City, donde entró 25 minutos, tiene un partido importante el domingo contra el Atlético, donde se supone que también va a jugarlo. He hablado regularmente con Kylian. No había obligación, aunque no está solo para hacer marketing», señaló en la presentación de su última lista de convocados antes de la definitiva para el Mundial, que comunicará el 13 de mayo.
«Mbappé es Mbappé y tiene un impacto importante. Quería estar con nosotros estos dos partidos. Después tendré tiempo con unos y otros sin entrar en detalles. Obviamente, teniendo esos dos partidos en tres días con un cambio horario al que habrá que acostumbrarse. Quiero dar tiempo a los máximos jugadores posibles, incluido Kylian. Veremos cómo se siente después del partido ante el Atlético y luego hablaré con él», zanjó.
De Brasil afirmó que es «uno de los favoritos para ganar el Mundial» y que siempre que se miden a ellos es «un gran cartel», al tiempo que recordó que estuvo a las órdenes de Carlo Ancelotti durante su paso por la Juventus de Turín. También tuvo palabras elogiosas para Colombia, «una de las selecciones importantes de Sudamérica, que suelen clasificarse para los Mundiales» y que tiene «jugadores importantes que militan en Europa. Preferimos este tipo de rivales que otros que no nos permitan sacar ninguna conclusión», agregó.
Además de Mbappé, en la lista están sus dos compañeros de equipo Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouameni, ausente en la última por lesión, pero no figura el barcelonista Jules Koundé, que está lesionado. El técnico, que abandonará el cargo tras el Mundial, aseguró que la lista de convocados para el Mundial será similar a esta, aunque recordó que muchos de los que tienen su puesto casi asegurado no están ahora porque están lesionados.