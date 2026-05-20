El Benfica piensa en Xavi para reemplazar a Mourinho si se va al Real Madrid

El Benfica mueve ficha para la marcha de José Mourinho. Ante la inminente marcha del entrenador portugués al Real Madrid, lo que inició como un pulso personal de su presidente, Rui Costa, afirmando que no le había comunicado su deseo de salir, ahora se ha convertido en todo lo contrario. El luso le hizo saber en una reunión de dos horas que se iría de vuelta al Bernabéu y en el club portugués iniciaron los preparativos para su salida y el entrenador que cogerá el relevo. Uno de los nombres que suena con insistencia es el de Xavi Hernández.

Ante la negativa de Rubén Amorim de volver a Portugal, los lisboetas han sondeado la opción de traer un entrenador extranjero con sabor español. Xavi es uno de los que más gusta. Desde su salida del Barcelona en 2024 no tiene equipo y en el Benfica creen que será fácil de convencer. El catalán está buscando nuevos retos y la motivación de seguir dirigiendo un equipo en Europa es algo que le llama la atención.

Es decir, se podría dar un histórico cambio entre Mourinho y Xavi en el banquillo del Benfica, pero no es el único. Otro que gusta es Andoni Iraola, quien se marchará este verano del Bournemouth tras clasificarse a Europa por primera vez en su historia. El entrenador vasco gusta por su juventud y éxitos en los proyectos que ha dirigido, al igual que a Thiago Motta. El italiano destacó con el Bologna y fichó por la Juventus esta temporada, pero fue despedido a mitad de curso por los malos resultados. Son los tres entrenadores que más sondea el Benfica para suplir a José Mourinho, según informa el diario Record.

La primera opción sigue siendo Marco Silva, pero el Fulham quiere renovarle y eso complica mucho que el Benfica pueda sacarle de Inglaterra. Por el momento, los portugueses quieren tener el recambio listo para Mourinho. Le ofrecieron seguir, pero la llamada del Real Madrid frenó toda posibilidad. Salvo giro radical, ‘The Special One’ volverá al club blanco y, quién sabe, si con Xavi en Da Luz.