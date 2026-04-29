Nadie quiere a Xavi Hernández

El futuro más inmediato de Xavi Hernández en los banquillos se complica. Al menos, entre los grandes clubes que buscan entrenador para el próximo curso. En la Premier League, donde el nombre del ex técnico del Barcelona había sonado con fuerza, ha ido perdiendo fuerza hasta el punto de que sólo aparece como candidato a los banquillos de Liverpool y Chelsea, aunque muy alejado de los favoritos en las quinielas.

Tras su salida del Barça en 2024, el nombre de Xavi Hernández se había postulado para dirigir grandes equipos de Inglaterra, aunque con el paso del tiempo sus opciones han ido cayendo. Hasta el punto en que nadie cuenta con él como futurible. Sólo tres de los banquillos del Big Six están decididos de cara al próximo curso, con las dudas de saber dónde jugará el Tottenham, si en la Premier o en el Championship, y con Chelsea y Liverpool con muchas incógnitas sobre quién se hará cargo del equipo el próximo curso.

Actualmente, Xavi Hernández tiene un 4,19% de posibilidades de llegar al banquillo de Anfield el próximo curso, superado con claridad por el principal candidato, que es Xabi Alonso. Más incertidumbre hay con qué sucederá en Londres con un Chelsea en caída libre. Ahí son varios los entrenadores que aparecen como potenciales técnicos de los blues. El catalán figura como la 14ª opción, con un 1,68% de opciones, según un estudio realizado por Betfair.

De esta manera, el buen cartel del que gozaba el de Terrasa en Inglaterra tras su marcha del Barcelona ha ido poco a poco disipando. Ahora, sus opciones para entrenar el próximo curso en la mejor liga del mundo son de lo más limitadas. Y eso que, en su día, apareció con fuerza como posible relevo de Guardiola en el Manchester City, para hacerse cargo del Manchester United o, también, para dirigir al Chelsea.

Xavi Hernández no está entre los favoritos

En la Premier League, el baile en los banquillos de los grandes será limitado. De todos ellos, hay uno en el que la situación es de lo más caótica, como es el del Chelsea. Tras el sorprendente despido de Enzo Maresca, el club fichó a Liam Rosenior, que llegaba del Estrasburgo, equipo del mismo propietario que los londinenses, Todd Boehly. El cambio hizo que el equipo se cayera por completo, llevando al cese del nuevo entrenador hace unas semanas.

De cara al próximo curso, es el banquillo más jugoso de Inglaterra. Ahí aparece Xavi Hernández como uno de los candidatos, aunque sus opciones son prácticamente residuales y no está entre los favoritos. Filipe Luis y Andoni Iraola lideran esa lista, con un 16,66% y 14,61% de opciones para cada uno. De hecho, el brasileño fue despedido de Flamengo por negociar en secreto con BlueCo, el propietario del Chelsea.

De esta forma, se hace muy complicado que Xavi Hernández encuentre un nuevo destino de cara a la próxima temporada. Tras llegar al Barcelona procedente de Qatar, no ha vuelto a entrenar. El técnico español está sin equipo desde que abandonara la entidad culé en mayo de 2024 y, por lo que parece, no tiene asegurado que vaya a volver a dirigir a un equipo a partir del próximo verano.