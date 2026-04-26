Xavi saca pecho contra Laporta: «Entrené al Barça en su peor momento, gané dos títulos y dejé un legado»

Xavi Hernández ha reivindicado su etapa como entrenador del Barcelona, de la que ha dicho que el club azulgrana «estaba en su peor momento de la historia» y aun así ganó dos títulos y dejó «un legado» de «gente joven». El ex técnico culé ha analizado su época en el banquillo del Camp Nou con algún que otro dardo a Joan Laporta, con el que no tiene relación.

Preguntado por ese paso como entrenador del Barcelona, Xavi dejó claro que se siente «muy orgulloso» de lo que hizo porque el club «estaba en su peor momento de la historia». Y, pese a ello, Hernández recuerda que ganaron dos títulos y, sobre todo, dejó «un legado de gente joven», citando los casos como Fermín López, Pau Cubarsí, Lamine Yamal o Balde.

Además, Xavi añadió que «una persona del club no nos dejó continuar» en el Barcelona, sin citar su nombre, y que «sentamos las bases» para la «columna vertebral» de la plantilla. El también ex jugador culé ha reconocido que a Laporta «le exigí muchas cosas» y recordó, en forma de reivindicación, que él fichó a Raphinha: «Yo pedí al club que fichara a Raphinha porque es ganador, ataca la profundidad, tiene uno contra uno y tiene gol».

«Cuando eres entrenador eres culpable de todo», ha añadido Xavi en esta charla que ha hecho con Romario en el canal de Youtube que tiene el ex jugador brasileño. Además, Xavi Hernández ha dejado claro que ser técnico es mucho más «complicado» que jugador: «Un futbolista vive bien, tranquilo y desconecta. Un técnico no puede desconectar. Entrenar al Barcelona fue un máster».

Por su parte, el ex entrenador del Barcelona ha dicho que Lamine Yamal es «un elegido» y que sí se puede comparar con Messi: «Es un genio del fútbol y ahora depende de él. Es uno de los mejores, o el mejor, actualmente. Ahora depende de sus ganas de hacer historia».