Xavi Hernández aparece entre los candidatos a entrenar a Messi en el Inter de Miami

Nadie se esperaba que, hace unos días, Javier Mascherano anunciara su salida repentina del Inter de Miami poco tiempo después de alzarse con la MLS Cup junto a los Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y compañía. La salida del argentino la ha cubierto provisionalmente Guillermo Hoyos, aunque en el Inter de Miami trabajan en traer un entrenador cuanto antes que supla a Mascherano, donde el nombre de Xavi Hernández vuelve a tomar forma entre los candidatos para dirigir a Messi.

Fue el propio Mascherano quien comunicó su salida a través de un mensaje difundido por el club días atrás. El argentino agradeció la confianza depositada en él por la organización, destacó el esfuerzo colectivo de todos los empleados y tuvo palabras especialmente emotivas para sus jugadores, a quienes atribuyó los momentos más inolvidables de su etapa al frente del equipo.

Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star. 🔗 https://t.co/fHUABSFBhp pic.twitter.com/LFJ61zB6y3 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

Así, mientras el Inter de Miami trabaja en la búsqueda de un sustituto a Mascherano para dirigir a Messi y cía, las riendas del equipo han recaído de forma interina en Guillermo Hoyos, viejo conocido del Barcelona, donde ejerció como entrenador en La Masía.

En el mercado de entrenadores, uno de los nombres que ha aparecido con más fuerza desde el primer momento es el de Xavi Hernández. El técnico catalán reúne una combinación de factores que lo convierten en un candidato especialmente atractivo para el Inter de Miami, más allá de su vinculación con el Barça, es su relación personal con Leo Messi y el resto de las estrellas del vestuario, todos ex barcelonistas.

«Es un momento único porque tenemos a Messi. Tu cartera, tu agenda de contactos y tu libreta de direcciones son mucho más grandes y mucho más amplias», explicó el analista de la MLS Taylor Twellman a The Sun al respecto, dejando claro que Xavi Hernández es el principal candidato, capacitado para «darles estabilidad» en el aspecto deportivo a la franquicia de Miami.

El vínculo entre Xavi y Messi va más allá de lo puramente futbolístico. Ambos coincidieron durante años en el vestuario del Barcelona, donde construyeron una de las sociedades más brillantes de la historia del club. Además, tras el Mundial de 2022 existió un contacto entre las partes para intentar propiciar el regreso del argentino al Camp Nou, negociación que finalmente no prosperó pero que evidenció la buena relación entre ambos, como así se hizo público semanas atrás.

Xavi no es la única opción que maneja el Inter de Miami para dirigir a Messi. Marcelo Gallardo, libre desde su salida de River Plate, es otro de los perfiles que ha ganado protagonismo en las últimas horas, que cuenta con un prestigio internacional consolidado y una relación cercana con varios de los futbolistas del plantel, lo que lo convierte en una alternativa sólida.

Hernán Crespo y Martín Palermo completan una lista de candidatos en la que predominan los nombres argentinos, todos ellos con vínculos directos con el entorno de Messi. Más alejado de las primeras posiciones, pero presente en algunas informaciones de prensa local, aparece también el nombre de Ernesto Valverde.