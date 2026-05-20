Rafa Jódar confirma que jugará en Queen’s para debutar en hierba

Rafa Jódar no se cansa de aceptar nuevos retos. A las puertas de su primer Roland Garros, el tenista español ha confirmado que jugará el torneo de Queen’s. Su primera gran competición en superficie de hierba que pondrá a prueba al cuartofinalista en Madrid y Roma este año. Fechas en las que no estará Carlos Alcaraz, pero sí Alejandro Davidovich y Jaume Munar.

Jódar, actual número 29 del mundo, es la sensación del circuito los últimos meses, tras ganar su primer título en Marrakech, llegar a las semifinales del Conde de Godó y hacer cuartos de final en los Masters 1000 de Madrid y Roma, donde le frenaron Jannik Sinner y Luciano Darderi, respectivamente. Ahora, su mente está concentrada en Roland Garros, pero Rafa Jódar mira más allá.

Queen’s, que se disputa del 14 al 21 de junio, puede ser el debut profesional de Jódar en hierba, superficie en la que no ha jugado nunca a este nivel. En el torneo londinense, que sirve de antesala a Wimbledon, no estará Carlos Alcaraz, campeón en 2023 y 2025, por la lesión en la muñeca derecha que arrastra desde Barcelona.

Junto a Rafa Jódar y a la espera de bajas de última hora, ya que Queen’s se disputa una semana después de Roland Garros, estarán Alex de Miñaur, Lorenzo Musetti, Jiri Lehecka, Luciano Darderi y Valentin Vacherot. «Tengo muchas ganas de competir en mi primera temporada sobre hierba, empezando en el Campeonato HSBC en el Queen’s Club. Crecí viendo Queen’s por televisión, así que tener la oportunidad de jugar allí por primera vez es algo muy especial. Lo mismo ocurre con Eastbourne. Ambos torneos tienen una gran historia y son una parte importante de la temporada sobre hierba. Estoy muy ilusionado por empezar», confesó Rafa Jódar en el sitio web del torneo.