La mejor guía de Roland Garros 2026: cuándo empieza, qué día es la final, dónde se juega, favoritos…

El tenis mundial ya mira hacia París para la disputa de Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam de la temporada y el gran evento de la gira de tierra batida. La cita parisina vuelve a reunir a las principales figuras de la ATP y la WTA en uno de los escenarios más emblemáticos del deporte, aunque esta edición llega marcada por una ausencia de enorme impacto: Carlos Alcaraz no podrá defender la corona conquistada en las dos últimas temporadas debido a su lesión de muñeca.

La baja del tenista murciano deja un panorama completamente abierto. Jannik Sinner aterriza como principal candidato al título, mientras que Alexander Zverev, Novak Djokovic y el joven Rafa Jódar aparecen entre los grandes nombres a seguir en el torneo francés.

Roland Garros 2026 contará nuevamente con sesiones diurnas y nocturnas en la Philippe Chatrier y mantendrá el protagonismo de la tierra batida parisina, considerada por muchos como la superficie más exigente del circuito profesional.

Cuándo empieza Roland Garros 2026

La edición 2026 de Roland Garros se disputará entre el 24 de mayo y el 7 de junio en París. El cuadro principal comenzará oficialmente el domingo 24 de mayo con los primeros partidos tanto del torneo masculino como del femenino. Desde esa jornada inicial, los encuentros se desarrollarán diariamente desde las 11:00 horas, mientras que las sesiones nocturnas arrancarán a partir de las 20:00 horas. La competición se extenderá durante tres semanas entre la fase clasificatoria y el cuadro final, concentrando toda la atención del tenis internacional en la capital francesa.

Qué día se juega la final de Roland Garros 2026

Las finales de Roland Garros 2026 ya tienen fechas definidas. La final femenina se celebrará el sábado 6 de junio, mientras que la gran final masculina tendrá lugar el domingo 7 de junio, cerrando oficialmente el torneo. La jornada del sábado también incluirá la final de dobles masculino, mientras que el domingo se disputará igualmente la final de dobles femenino junto al partido definitivo por el título masculino. Será entonces cuando se entregue nuevamente la histórica Copa de los Mosqueteros al campeón del torneo masculino, uno de los trofeos más prestigiosos del tenis mundial.

Calendario de Roland Garros 2026

El programa oficial de Roland Garros 2026 queda distribuido de la siguiente manera:

Domingo 24 de mayo: primera ronda masculina y femenina

Lunes 25 de mayo: primera ronda masculina y femenina

Martes 26 de mayo: primera ronda masculina y femenina

Miércoles 27 de mayo: segunda ronda masculina y femenina

Jueves 28 de mayo: segunda ronda masculina y femenina

Viernes 29 de mayo: tercera ronda masculina y femenina

Sábado 30 de mayo: tercera ronda masculina y femenina

Domingo 31 de mayo: octavos de final

Lunes 1 de junio: octavos de final

Martes 2 de junio: cuartos de final

Miércoles 3 de junio: cuartos de final

Jueves 4 de junio: semifinales femeninas

Viernes 5 de junio: semifinales masculinas

Sábado 6 de junio: final femenina

Domingo 7 de junio: final masculina

En dónde se juega Roland Garros

El torneo se disputa en el histórico Stade Roland-Garros, considerado el gran santuario de la tierra batida. El recinto parisino acoge el Grand Slam francés desde 1927 y está situado junto al Bois de Boulogne, uno de los espacios más conocidos de la ciudad. Cada temporada, miles de aficionados acuden a las instalaciones para seguir de cerca a las grandes estrellas del circuito.

El complejo cuenta con 24 pistas de tierra batida, entre ellas las icónicas Philippe Chatrier y Suzanne Lenglen, auténticos símbolos del tenis mundial. La superficie ocre de París es una de las más exigentes del calendario, obligando a los jugadores a desplegar resistencia física, paciencia y un enorme dominio táctico.

Todos los detalles sobre la Philippe Chatrier

La Philippe Chatrier es la pista central de Roland Garros y uno de los escenarios más reconocibles del deporte internacional. Su nombre homenajea a Philippe Chatrier, figura clave en la modernización del tenis profesional y uno de los grandes impulsores del crecimiento global de este deporte. El dirigente francés desempeñó un papel fundamental en la expansión internacional del tenis y en la consolidación de Francia como una referencia histórica dentro de este deporte.

Quiénes son los favoritos para ganar Roland Garros 2026

La ausencia de Carlos Alcaraz ha cambiado completamente el panorama competitivo del torneo. El español, campeón en 2024 y 2025, confirmó que no jugará en París por la lesión persistente que arrastra en la muñeca derecha desde el torneo de Barcelona.

Con el camino despejado, Jannik Sinner aparece como el principal favorito para conquistar Roland Garros 2026. El italiano llega como número uno del mundo y persigue el único Grand Slam que todavía falta en su palmarés.

Alexander Zverev también figura entre los grandes aspirantes después de alcanzar la final en 2024 y mostrar un elevado nivel competitivo durante la temporada. Novak Djokovic, pese a sus 38 años, continúa siendo un rival temible en partidos al mejor de cinco sets gracias a su experiencia y capacidad competitiva.

Además, las casas de apuestas ya dan su particular cuota de protagonismo al español Rafa Jódar que, con apenas 19 años, se ha convertido en una de las grandes revelaciones del circuito tras su espectacular ascenso al top 35 del ranking ATP.

Cuánto dinero reparte la ATP en Roland Garros

Roland Garros 2026 distribuirá el mayor premio económico de toda su historia. El incremento respecto a la edición anterior será del 9,53%, con mejoras especialmente importantes para las rondas previas y las primeras eliminatorias.

El reparto económico queda fijado de la siguiente manera: