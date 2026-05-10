Sinner se rinde a Alcaraz: «Tiene unas cualidades que no tiene nadie y es casi imposible seguir su ritmo»

Hace tiempo que los torneos tenísticos se han convertido en una cuenta atrás hasta desembocar en el enfrentamiento en la final de Alcaraz y Sinner. Y desde que Carlitos se recupera de la muñeca, todos los caminos llevan al italiano. Ha impuesto su ley en los últimos cinco Masters 1.000 disputados, algo inédito en la ‘Era Open’, y va por el camino de firmar el set en Roma. Debutó apabullando (6-3, 6-4) a Ofner y echando de menos a su compañero de batallas por los títulos.

Sinner se deshizo en elogios hacia Alcaraz, vigente campeón del torneo italiano. «Si él estuviera en Roma, la situación sería diferente. Tuvo mala suerte con la lesión. Creo que Carlos tiene unas cualidades increíbles que en este momento no tiene nadie. Pero desde hace tiempo se veía que él tiene esta capacidad en la que su pico es altísimo y es casi imposible seguirle el ritmo», aseguró el tenista italiano, actual número uno del mundo.

Los partidos de Alcaraz y Sinner, los últimos ocho —cinco para el murciano y tres para el italiano— en las finales, están regenerando el tenis y la rivalidad que mantienen ya está a la altura de las de otras solemnes parejas. Björn Borg y John McEnroe. Nadal y Federer. Nadal y Djokovic. Pete Sampras y Andre Agassi. Chris Evert y Martina Navratilova… y Alcaraz y Sinner. El tenis se ha convertido en eso que pasa entre duelo y duelo de ambos tenistas.

«Luego también hay momentos en los que me divierto y hago lo que quiero hacer, porque al final estoy de acuerdo en que solo se vive una vez, tengo 24 años y también debo divertirme. A veces muestro un poco menos mi forma de divertirme, pero ustedes no saben cómo soy realmente», sostuvo. Y reveló que en estos días estuvo jugando al golf y al fútbol. «Ese es mi entretenimiento; cada uno se divierte a su manera. En estos dos días el objetivo principal era descansar», apuntó.

Sinner aterriza a Roma tras coronarse en Madrid con autoridad ante el alemán Alexander Zverev en 58 minutos. El Masters 1.000 de la capital italiana, que comenzó el miércoles con el cuadro principal, está marcado por la ausencia de Alcaraz, vigente campeón, y por el intento de Sinner de lograr la hazaña de conquistar el único Masters 1000 que aún falta en su palmarés. El italiano llega en un gran momento de forma, tras encadenar títulos en París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid 2026.