Sorpresón en Roma: ¡Novak Djokovic eliminado por el número 79 del mundo!

Novak Djokovic ha reaparecido con una sorprendente derrota. El tenista serbio ha perdido ante Dino Prizmic, un joven croata, en tres sets en su debut en el Masters 1.000 de Roma (2-6, 6-2 y 6-4). Djokovic, que no había jugado ningún partido esta temporada sobre tierra batida, se queda así con muchas dudas en la preparación para Roland Garros.

Dino Prizmic, número 79 del ranking, ha dado la sorpresa este viernes al eliminar a Novak Djokovic en segunda ronda, primer partido del serbio en Roma, en un duelo en el que mostró coraje y garra y que supone la eliminación del serbio. Seis veces campeón en Roma y finalista en 12 ocasiones, Djokovic se va para casa en su primer encuentro sobre tierra de esta temporada.

Djokovic, apoyado en sus rodillas entre punto y punto, sufrió la contundencia de un Prizmic que ya le había dejado la tarjeta de presentación hace dos años en Melbourne. En su segundo enfrentamiento, el croata se soltó sin dudarlo y empató sacando una docena de golpes ganadores con su derecha.

Como tantas veces, a Djokovic le volvieron las fuerzas para aferrarse a la pista en el tercer set, pero el croata no bajó el nivel. El serbio, sin ritmo tras dos meses sin jugar ni su mejor versión, encajó el break en el quinto juego y se fue quedando sin gasolina ante un Prizmic que, compitiendo en su tercer Masters 1000 (los tres en 2026), firmó la mayor victoria de su vida.

A sus casi 39 años, Djokovic, superado por la agresividad de su rival desde el fondo de pista, está gestionando su calendario mirando a los Grand Slam. El número cuatro del mundo podría intentar buscar el ritmo perdido en Ginebra, donde el año pasado ganó su título 100, con vistas a Roland Garros y el récord histórico de 25 Grand Slams, sin atreverse nadie a darle por vencido.

«Es lo que hay. La situación es la que es, y sólo hay que adaptarse y aprovecharla al máximo», dijo en rueda de prensa un Djokovic que reconoció que «no estoy definitivamente donde quiero estar para el más alto nivel»