¿Por qué no juega Carlos Alcaraz el Masters 1000 de Roma 2026?

La de Carlos Alcaraz es posiblemente la ausencia más destaca de este ATP Masters 1000 de Roma. El tenista murciano no está presente en el torneo romano debido a una lesión que ha terminado siendo más grave y preocupante de lo que pareció inicialmente.

El anuncio de su lesión y pausa, realizado el pasado 24 de abril, llegó después de que el tenista se sometiera a diversas pruebas médicas que confirmaron que no se encuentra en condiciones óptimas para competir al máximo nivel. Su baja no solo afecta a Roma, sino que se extiende a otros torneos clave de la temporada. Previsiblemente se despide de tierra batida.

Por qué no está Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Roma

La ausencia de Carlos Alcaraz en Roma responde a un problema físico que ya venía arrastrando en las últimas semanas. El propio jugador comunicó que, tras los resultados médicos obtenidos, la decisión más prudente era parar para evitar complicaciones mayores.

Inicialmente, las molestias aparecieron durante su debut en el Torneo Conde de Godó, donde, pese a restar importancia al dolor en pista, la situación empeoró en los días posteriores. La falta de entrenamiento y su posterior retirada del torneo catalán encendieron las alarmas, que terminaron por confirmarse con su renuncia al Mutua Madrid Open.

Finalmente, la decisión de no participar en el Masters 1000 de Roma ni en Roland Garros supone un cambio drástico en su planificación deportiva, priorizando su recuperación, colocando en bandeja el trono a su principal opositor, Jannik Sinner.

Qué lesión tiene Carlos Alcaraz

El problema físico que afecta a Alcaraz se localiza en la muñeca derecha, concretamente en un tendón que presenta una inflamación significativa. Esta dolencia no solo genera dolor, sino que también ha impactado en el cartílago de la articulación, dificultando de manera evidente su capacidad para ejecutar golpes con normalidad.

El diagnóstico apunta a una tenosinovitis de De Quervain, una patología frecuente en tenistas debido a la repetición constante de movimientos. Esta afección provoca inflamación en la vaina sinovial del tendón del pulgar, lo que se traduce en dolor, rigidez y limitación funcional.

Al tratarse de su mano dominante, el riesgo de agravar la lesión ha llevado a su equipo a optar por un tratamiento conservador. El plan incluye reposo, inmovilización, aplicación de frío, medicación antiinflamatoria y sesiones de fisioterapia, con el objetivo de evitar una lesión crónica.

Qué torneos se perderá Carlos Alcaraz

La lesión ha obligado a Alcaraz a renunciar a varios compromisos importantes en el calendario. Además del Conde de Godó, el tenista español tampoco pudo disputar el Mutua Madrid Open, las dos citas más relevantes del país.

A esta lista se suman el ATP Masters 1000 de Roma y Roland Garros, dos torneos clave de la gira de tierra batida. Estas ausencias suponen un contratiempo significativo en una temporada que había comenzado de manera muy positiva tras conquistar el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha.

Además, su participación en la gira de hierba también queda en el aire. Torneos como Queen’s o incluso Wimbledon dependerán de la evolución de su recuperación, ya que por el momento no existe una fecha definida para su regreso.

Cuándo volverá a jugar Carlos Alcaraz

El objetivo principal del entorno de Alcaraz es que el jugador regrese en plenas condiciones para la temporada de hierba. El plan de recuperación está diseñado con la vista puesta en Wimbledon, uno de los torneos más importantes del calendario.

Si los plazos se cumplen, su reaparición podría producirse en Queen’s, torneo previo que serviría como preparación sobre césped. Sin embargo, todo dependerá de la evolución de la lesión y de cómo responda su muñeca al tratamiento.