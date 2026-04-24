Los puntos que perderá Alcaraz por no jugar Roland Garros: Sinner puede sentenciar el número 1

Carlos Alcaraz ha confirmado en la tarde del viernes lo que se intuía tras sus últimas apariciones en público. El murciano no podrá defender su corona en Roland Garros por una lesión de muñeca que le hizo retirarse de manera temprana en el Conde de Godó y causar baja en el Mutua Madrid Open. Su ausencia confirmada en el Grand Slam parisino supone un duro revés en la lucha por el número uno del ranking, en la que ahora Jannik Sinner aspira a ampliar notablemente su ventaja.

El tenista de El Palmar tampoco podrá defender los 1.000 puntos que obtuvo en Roma, Masters 1000 previo a Roland Garros en el que derrotó en la final a Sinner. El italiano, por tanto, podrá conseguir 400 puntos ante los suyos si levanta el título. Además, el vigente número uno del ranking ATP disputa en estos momentos el Mutua Madrid Open, -último gran torneo que no disputó durante su sanción por dopaje del año pasado- donde sólo puede sumar. Con la baja confirmada de Alcaraz en Roma y Roland Garros, Sinner mantendrá el número uno independientemente de sus resultados en lo que resta de la gira de tierra.

Cuántos puntos pierde Alcaraz en Roland Garros

Carlos Alcaraz no podrá defender el título en el legendario torneo francés, donde se impuso en las dos últimas ediciones. La última de ellas llegó después de firmar una remontada de ensueño en la final ante Sinner, cuando levantó dos sets de desventaja y tres puntos de partido para acabar imponiéndose en el super tie break de la quinta manga. Al no poder acudir a Roland Garros por una lesión de muñeca, Alcaraz perderá los 2.000 puntos que aún mantiene de su triunfo en suelo parisino. Su gran rival tampoco podrá obtener un gran botín, ya que aspira a sumar 700 puntos sólo si consigue conquistar por primera vez el último Grand Slam que falta en sus vitrinas.

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

Sin embargo, la incomparecencia de Alcaraz permitirá a Sinner seguir aumentando la distancia como número uno del ranking ATP y acumular semanas en la cima del tenis masculino. Ambos tenistas llegaron a empatar su registro de semanas como número uno en 66. Alcaraz logró igualar esta cifra gracias a su triunfo en el Open de Australia, pero el italiano recortó distancias con sus triunfos en Indian Wells y Miami para acabar decantando el empate en la final de Montecarlo; donde recuperó el liderato del ranking ATP.

Cuándo podrá recuperar Alcaraz el número 1

En estos momentos, la clasificación oficial que ofrece la ATP señala una mínima distancia de 410 puntos entre ambos. La diferencia se ampliará notablemente en las próximas semanas. Primero, en el Mutua Madrid Open, donde Sinner es el máximo favorito al título y no defiende puntos de la última edición. Entre Roma y Roland Garros, Alcaraz perderá un total de 3.000 puntos; mientras que el transalpino defiende las finales de ambos torneos (1.950 entre ambos).

La lucha se retomará en la gira de hierba, aunque no está confirmado que Alcaraz pueda regresar en óptimas condiciones a dos meses vista. Allí, Sinner defiende el título de Wimbledon; aunque el español también logró hacerse con un buen botín de puntos tras vencer en Queens (500) y jugar la final del Grand Slam londinense (1.300). Por tanto, Jannik Sinner tendrá prácticamente garantizado mantener el número uno del ranking ATP después de Wimbledon si logra sumar buenos resultados en lo que resta de la gira de tierra.