Tenis

Alcaraz no especifica fecha de vuelta: «A la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volvemos»

El murciano no pone fecha ni torneo de vuelta

Da carpetazo a la gira por tierra batida y mira a la hierba

Restan poco más de dos meses para que inicie Wimbledon

Alcaraz Roland Garros
Carlos Alcaraz en la final de Montecarlo ante Sinner. (Europa Press)

Entrada la tarde de este viernes, entre golpe y golpe de Sinner sobre la pista central del Mutua Madrid Open, la atención se fue a las redes sociales. Alcaraz había publicado que los resultados de las pruebas médicas no eran los esperados y se caía de Roma y Roland Garros por precaución. Un golpe directo al mentón. Se despide así de la gira por tierra batida y ya mira a la de hierba, si todo evoluciona de la mejor manera.

Porque Alcaraz no ha especificado fecha ni torneo de regreso. «Lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista», escribió en el comunicado. El calendario del tenis, asfixiante para los tenistas, sitúa la llegada de la hierba en junio. El 15 comienza Queen’s, torneo que Alcaraz ganó en 2025 y que sirve como antesala a Wimbledon, que comienza el 29 del mismo mes.

Por lo que Alcaraz cuenta con algo menos de dos meses para que inicie Queen’s y poco más de 60 días hasta que arranque Wimbledon.

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