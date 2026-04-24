Alcaraz no especifica fecha de vuelta: «A la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volvemos»

Entrada la tarde de este viernes, entre golpe y golpe de Sinner sobre la pista central del Mutua Madrid Open, la atención se fue a las redes sociales. Alcaraz había publicado que los resultados de las pruebas médicas no eran los esperados y se caía de Roma y Roland Garros por precaución. Un golpe directo al mentón. Se despide así de la gira por tierra batida y ya mira a la de hierba, si todo evoluciona de la mejor manera.

Porque Alcaraz no ha especificado fecha ni torneo de regreso. «Lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista», escribió en el comunicado. El calendario del tenis, asfixiante para los tenistas, sitúa la llegada de la hierba en junio. El 15 comienza Queen’s, torneo que Alcaraz ganó en 2025 y que sirve como antesala a Wimbledon, que comienza el 29 del mismo mes.

Por lo que Alcaraz cuenta con algo menos de dos meses para que inicie Queen’s y poco más de 60 días hasta que arranque Wimbledon.