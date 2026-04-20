Alcaraz se corona en Madrid: gana el Laureus a mejor deportista del 2025

Carlos Alcaraz vuelve a sonreír con un trofeo entre las manos. Esta vez un Laureus, los Oscar del deporte. Lo sostiene con argumentos, los aglutinados a lo largo de todo 2025, cuando convirtió lo excepcional en cotidiano. Levantó ocho trofeos, dos de ellos (Roland Garros y US Open) de Grand Slam Oro. Alcanzó la final en las ATP Finals y terminó la temporada como número uno del mundo por delante de Sinner, que acudió a la coronación de Alcaraz como mejor deportista masculino del 2025 Laureus.

«Es un honor increíble ganar el Premio Laureus al Deportista Mundial del Año. Como tenista, compito por títulos en la cancha, pero esta estatuilla Laureus significa algo más, ya que es un reconocimiento entre los mejores atletas del mundo, en todos los deportes. Hace tres años, recibí el Premio Laureus Revelación en París y conocí a uno de mis ídolos, Leo Messi, quien ganó el Premio Laureus al Deportista», expresó Alcaraz.

En aquel entonces lo ganó en categoría revelación. «En ese momento soñaba con que tal vez algún día me uniría al gran Leo Messi en la lista de los mejores deportistas, y hoy lo he logrado. Messi, Federer, Djokovic, Usain Bolt y, por supuesto, el gran Rafa Nadal. Estoy siguiendo los pasos de gigantes. Eso hace que este momento sea tan especial», reconoció el murciano. Viendo los toros desde la barrera estuvo Sinner.

El italiano acudió a la gala que coronó a Alcaraz y el murciano le dedicó unas palabras. «Comprendo perfectamente por qué estos premios significan tanto para los mejores atletas del mundo. Esto incluye a todos mis compañeros nominados al Premio Laureus, los mejores deportistas del mundo, pero en especial quiero agradecer a Jannik Sinner. Si no hubiéramos estado uno frente al otro, exigiéndonos tanto mutuamente, no creo que ninguno de los dos hubiera alcanzado el nivel que logramos», detalló Carlitos.

Por último, Alcaraz habló sobre la esencia de los Laureus. «Siempre me he sentido muy conectado con el Premio Laureus y con las famosas palabras de su mecenas, Nelson Mandela, porque va mucho más allá de celebrar victorias y récords. Yo también creo que el deporte puede cambiar el mundo. Mucho después de la ceremonia de entrega, el Premio Laureus demuestra el gran poder que tiene el deporte para brindar oportunidades a jóvenes de todo el mundo. Saber que mi historia puede inspirar a la próxima generación me llena de orgullo, al igual que sostener esta estatuilla del Laureus», acabó.