Roland Garros repartirá el mayor bote de su historia: el dinero al que aspira Alcaraz

Roland Garros repartirá la mayor bolsa de dinero de su historia en el torneo que se disputará entre el lunes 18 de mayo y el domingo 7 de junio de 2026. Este jueves 16 de abril, el torneo parisino anunció que repartirá entre los participantes 61.723.000 millones de euros, un 9,5% más que en la edición de 2025. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el dinero al que aspira Carlos Alcaraz sobre la arcilla de París.

El Roland Garros 2026 ya se vislumbra en el horizonte, mientras los tenistas siguen su puesta a punto de cara al segundo Grand Slam de la temporada, que comenzará el próximo 18 de mayo y finalizará el 7 de junio con la disputa de la final en la histórica Philippe Chatrier. Desde la organización anunciaron durante el jueves el prize money del torneo parisino, que será el mayor de la historia de la competición.

Roland Garros repartirá la mayor bolsa de dinero de su historia en 2026 con un reparto de 61.723.000 euros, un 9,5% más que en la edición de 2025, cuando se repartieron 56.352.000 euros. En esta edición, el ganador se llevará 2,8 millones de euros, por los 2,5 kilos que se llevó Carlos Alcaraz el pasado año tras vencer a Jannik Sinner en uno de los partidos más legendarios de la historia del torneo. El tenista que llegue a la final en esta edición se embolsará 1,4 millones.

El dinero que repartirá Roland Garros

Roland Garros repartirá el mayor bote de dinero de su historia tras anunciar que distribuirá casi 62 millones de euros entre todos los tenistas que participen en el segundo Grand Slam de la temporada. Esto supondrá un aumento del 9,53% con respecto a la edición de 2025. En 2026 también aumentará el premio para los tenistas que participen y ganen partidos en las rondas previas.

La primera ronda se pagará a 24.000 euros, la segunda a 33.000, mientras que en la tercera ronda previa el bote será de 48.000 euros. A partir de ahí se irán incrementando los premios hasta superar los 100.000 euros (130.000 euros) para los tenistas que alcancen la segunda ronda. La tercera ronda se paga a 187.000 euros; los que lleguen a cuartos de final se embolsarán casi medio millón de euros y los semifinalistas 750.000. El finalista duplicará este premio y el ganador se llevará 2,8 millones. Así será el reparto de dinero en Roland Garros 2026: