Carlos Alcaraz se retira del Trofeo Conde de Godó

Carlos Alcaraz ha comunicado su retirada del Conde de Godó por las molestias en la muñeca que sufrió en su primer -y único- partido en el torneo de Barcelona. El tenista español no seguirá en competición y no jugará su encuentro de octavos, que estaba previsto para este jueves, por lo que queda fuera ya de este ATP 500 en la Ciudad Condal.

Durante el encuentro de su estreno en Barcelona, jugado este martes, Carlos Alcaraz sufrió molestias en la muñeca derecha. Fue al final del primer set, en un momento en el que el partido ante el finlandés Otto Virtanen estaba igualado. Al murciano le vendaron la muñeca, él dijo que se encontraba bien para jugar, ganó el set y el partido.

Sin embargo, un día después, este miércoles, Carlos Alcaraz no se entrenó en las pistas del Real Club Tenis de Barcelona, lo que avanzaba que esas molestias iban a más. Y así ha sido. El español ha comunicado la baja del torneo, retirándose de la competición.

«Es una lesión más seria de lo que todos nos esperábamos y tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta en un futuro», ha dicho Alcaraz para anunciar el adiós en el Trofeo Conde de Godó. «Con mucha tristeza tengo que volver a casa y estar lo más sano lo antes posible», ha añdido el tenista español.

Ahora, Alcaraz tendrá una semana de descanso para recuperarse de esta lesión, ya que la próxima semana arranca el Masters 1.000 de Madrid, torneo que no pudo disputar el año pasado también por lesión. Se espera que ahí sí esté disponible Carlos, ya que esta lesión no es muy importante, pero sí requería de un parón.

Con esta retirada en Barcelona en segunda ronda, Alcaraz perderá varios puntos ATP, ya que el año pasado llegó a la final, y se quedará más lejos de Sinner, al que sólo podía arrebatar el número 1 del mundo si ganaba el Conde de Godó. Un duro golpe para el tenista español y también para el torneo de Barcelona, toda vez que Alcaraz era el principal atractivo.