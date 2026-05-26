Todo sobre el Crystal Palace: de dónde es, dueño, por qué se llama así, de dónde es y mucho más

El Crystal Palace será el rival del Rayo Vallecano en la final de la Conference League que se disputa este miércoles a las 21.00 hora en el Red Bull Arena de Leipzig. El equipo madrileño disputará la primera final europea de su historia ante el conjunto del sur de Londres, que buscará el cuarto título en sus 164 años de historia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Crystal Palace, el rival del Rayo Vallecano en la final de la Conference League.

El Rayo Vallecano se enfrentará al Crystal Palace en un partido histórico para el equipo madrileño que se disputará en el Red Bull Arena de Leipzig. El conjunto español jugará el partido más importante de su historia, en el que buscará su primer título ante un rival muy peligroso. que finalmente ha acabado en la decimoquinta posición en la Premier League. Para presentarse en la final de la Conference League, el equipo del sur de Londres ha superado al Zrinjski de Bosnia, el AEK Larnaca, la Fiorentina y el Shakhtar Donetsk.

Ismaïla Sarr es la referencia ofensiva de un equipo en el que también destacan jugadores como Yeremy Pino, Mateta y Adam Wharton, que es el faro sobre el que se mueve el equipo y que ha sido relacionado con los mejores equipos de Europa. Dean Henderson es el portero del equipo dirigido por Oliver Glasner, que ha completado un balance de 8 victorias, 3 empates y 2 derrotas en 13 partidos para alcanzar la final.

Por qué se llama Crystal Palace

El Crystal Palace Football Club se fundó como equipo amateur en el año 1861 por parte de trabajadores de la Crystal Palace de Londres, que fue una edificación de hierro fundido y cristal construida en Londres con motivo de la Gran Exposición Mundial de 1851. De ahí viene el nombre de The Glaziers, o ‘Los vidrieros’, como se conoce en Londres a este equipo.

De dónde es el Crystal Palace

El Crystal Palace es uno de los muchos equipos de fútbol que hay en Londres y concretamente juega en el estadio de Selhurst Park, que está ubicado en el sur de la ciudad. Concretamente, está localizado en el municipio de Croydon.

Quién es el dueño del Crystal Palace

Woody Johnson, propietario de los New York Jets de la NFL y ex embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, se convirtió en propietario del 43% de las participaciones del Crystal Palace. El magnate americano se hizo con la propiedad del club después de comprar las acciones de John Textor, también dueño del Botafogo y Lyon, después del conflicto de intereses que hizo que la UEFA ‘descendiera’ al Crystal Palace de la Europa League a la Conference League. El británico Steve Parish ejerce de presidente y director general del club en el día a día.

Cuál es el mayor rival del Crystal Palace

El Brighton and Hove Albion es su gran rival en Inglaterra y archienemigo que disputa sus partidos a 46 millas, en el Falmer Stadium. Esta rivalidad viene del año 1976, cuando el Palace fichó a Terry Venables como entrenador y el Brighton contrató a Alan Mullery como manager del club. Ambos habían coincidido y sido enemigos en el Tottenham y esta rivalidad la trasladaron a los enfrentamientos entre ambos equipos en las categorías secundarias del fútbol inglés.

Quién es el entrenador del Crystal Palace

Oliver Glasner (Salzburgo, 28 de agosto de 1974) es el actual entrenador del Crystal Palace. Tras formarse en su país en el Ried y Linz, dio el salto a la Bundesliga, donde cosechó sus primeros éxitos en el Wolfsburgo y Eintracht de Frankfurt. Esto le valió para firmar en febrero de 2024 por el Crystal Palace, al que llevó en abril de 2025 al primer título de su historia tras vencer al City (1-0) en la final de la FA Cup. Meses después también ganó su primera Community Shield tras imponerse al Liverpool en Wembley. Tras su buen hacer en la Premier League, también ha conseguido llegar a la final de la Conference League en la primera participación europea de su historia.