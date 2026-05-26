China levanta una base militar de custodia máxima en un punto clave que cambia el equilibro del poder mundial y afecta a Occidente

China también quiere ser la primera potencia militar del mundo y por ello desde hace meses está haciendo ciertos movimientos estratégicos. El último ha sido establecer una base militar en Yibuti, un pequeño país de África oriental en el que también hay asentados otros países como Estados Unidos, Italia, Francia o Japón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la primera base militar de China fuera del país y el motivo de su despliegue en este enclave, en el puerto comercial de Doraleh junto al estrecho de Bab el-Mandeb, un corredor marítimo que conecta el océano Índico con el mar Rojo y el canal de Suez.

La guerra de Irán ha abierto los ojos al mundo sobre los peligros que acechan fuera de Occidente. El régimen de los ayatolás ha demostrado tener fuerza suficiente para soportar los ataques de Israel y Estados Unidos mientras se negocia la paz y el estrecho de Ormuz comienza a desbloquearse. El cierre del corredor marítimo por el que pasa el 20% del petróleo a nivel mundial ha hecho temblar la economía del mundo y esto también puede ser un aviso de lo que pueden provocar las guerras venideras.

Donald Trump viene prediciendo desde hace meses los posibles problemas que pueden surgir a corto plazo con los regímenes autoritarios que tienen capacidad nuclear y por ello recomendó a los países destinar un 5% del PIB al gasto militar. Pese a que Pedro Sánchez desoyó los consejos del presidente americano por pura estrategia electoral, hay otros países que sí han prestado atención a las palabras del magnate americano. Uno de ellos es China, que recientemente ha estrenado nueva base militar, siendo la primera fuera de su territorio.

China y la base militar en Yibuti

La primera base militar de China fuera de su territorio está en Yibuti, un país localizado en el África oriental, en el cuerno de África. Este territorio está junto al llamado estrecho de Bab el-Mandeb, un corredor marítimo que conecta el océano Índico con el mar Rojo y el canal de Suez, por donde circula el 12% del comercio marítimo mundial. Y también la gran parte del petróleo que se comercializa por el mar con Europa y Asia.

Por ello, China inauguró en el año 2017 el primer centro logístico naval en Yibuti y actualmente cuenta con más de 2.000 tropas, siendo el país que más presencia tiene desplegada en la zona. A pocos kilómetros se encuentra el Campamento Lemonnier de Estados Unidos y también la presencia de otros países como Francia, Italia o Japón. España también tiene efectivos desplegados en la zona que se considera como la más militarizada del mundo.

Según informa la página web especializada Global Security, la base militar de China en Yibuti está situada en el puerto comercial de Doraleh y está capacitada para soportar «un ataque directo». «Está construida de forma fortificada con capas de defensas que parecen casi medievales, como un fuerte colonial moderno», describen los que han obtenido información sobre la primera base militar de China fuera de su territorio.

Además, la llamada base de apoyo del Ejército Popular de Liberación en Yibuti cuenta con 81 hectáreas altamente fortificadas, dos muelles, varios hangares, un helipuerto de 400 metros, un hospital y 23.000 metros cuadrados de caminos subterráneos. Todo con el objetivo de ser un centro de apoyo logístico para misiones antipiratería, mantenimiento de la paz de la ONU y evacuación de ciudadanos en África y Medio Oriente.