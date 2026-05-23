Creíamos que lo habíamos visto todo: China sustituye un viejo puente ferroviario de 650 toneladas en solo 24 horas

En la ciudad de Guangyuan, dentro de la provincia de Sichuan, un equipo de operarios y técnicos de China logró una hazaña técnica bajo una presión temporal extrema. Los trabajos consistieron en la eliminación de un viejo puente ferroviario para colocar una estructura de dimensiones muy superiores sin interrumpir el flujo logístico de la región.

Esta intervención, ejecutada en la línea Guangda, supone un avance crítico para la red de transportes del suroeste del país. El proyecto de China busca eliminar el cuello de botella que asfixia el tráfico entre el centro urbano y las zonas forestales de las afueras de la ciudad.

Con el uso de maquinaria pesada y una gran coordinación, China demuestra por qué lidera la construcción de obras públicas compleja mediante métodos que parecen imposibles en otros países.

China sustituye un viejo puente ferroviario de 650 toneladas en solo 24 horas

Gracias a un puente prefabricado, China sustituyó un viejo puente ferroviario de 650 toneladas en apenas 24 horas. Según datos del portal de noticias económico regional de la provincia de Sichuan, la operación consiste en retirar la infraestructura antigua mediante gatos hidráulicos y empujar una nueva mole de hormigón de 2.500 toneladas.

Este proceso asegura que el tráfico ferroviario recupere la normalidad en un solo día, una velocidad inaudita para una obra de tal calibre.

El operativo requiere el uso de siete gatos de 200 toneladas para desplazar la estructura obsoleta. Una vez despejado el hueco, ocho gatos de 500 toneladas entran en acción para colocar el nuevo marco, de 29 metros de ancho y 9 metros de altura. Esta nueva pieza permite que la calzada inferior pase de dos a cuatro carriles, lo que mejora drásticamente la capacidad de transporte en la avenida Central Forestal Kangyang.

La línea Guangda y la logística ferroviaria

La línea ferroviaria Guangda posee una importancia estratégica vital para el transporte de mercancías, especialmente carbón, conectando las ciudades de Guangyuan, Bazhong y Dazhou.

Con una media de 10 trenes diarios, detener el tráfico durante semanas resulta inviable para la economía local. Por ello, la empresa China Railway Chengdu Group opta por un sistema de construcción fuera del sitio principal, montando la estructura de 2.500 toneladas en un lateral de la vía antes del día del montaje final.

«El mayor reto es garantizar el funcionamiento normal del ferrocarril mientras completamos la reforma», explica Xu Licheng, responsable del proyecto de la constructora.

La planificación exige que, tras la orden de bloqueo de la vía, diez excavadoras retiren el terraplén de forma simultánea. La precisión es tal que la excavación alcanza una profundidad de 10 metros y una anchura de 33 metros, todo bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar cualquier movimiento de tierras que afecte a los raíles adyacentes.

Asimismo, al evitar el vertido de hormigón in situ, los ingenieros reducen el impacto ambiental y los riesgos de fisuras en la plataforma ferroviaria, garantizando una vida útil prolongada para el nuevo viaducto.

China impulsa el turismo y la movilidad urbana

China rompe las reglas del juego con la ampliación de este paso inferior que no solo beneficia al transporte de carga, sino que transforma la movilidad en el distrito de Lizhou. El túnel anterior, de apenas 10 metros de ancho, provocaba atascos constantes al permitir solo el paso lento de dos vehículos.

Con la nueva infraestructura, el acceso al parque forestal de Heishipo gana fluidez, lo que será fundamental para el sector de los servicios turísticos y la calidad de vida de los residentes de Guangyuan.

La finalización total del proyecto está prevista para finales de junio de 2026. La Embajada de China en Panamá compartió un vídeo con todo el proceso.