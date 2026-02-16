Italia comienza a construir el puente colgante de un solo tramo más largo del mundo: medirá 3.300 metros

Una conexión entre la península itálica y Sicilia es un sueño que tiene varias décadas. Sin embargo, Italia lo hará posible tras dar luz verde a la ejecución de un puente colgante de dimensiones colosales. Tras la aprobación del diseño por parte del comité interministerial transalpino, el proyecto entra en su fase de implementación bajo el consorcio Eurolink, donde la constructora española Sacyr mantiene una participación del 22,4 %.

Este puente colgante será un hito de la ingeniería a escala global. Según los datos facilitados por Sacyr, la inversión prevista para esta megaobra alcanza los 10.600 millones de euros. El contrato firmado garantiza que los trabajos comiencen tras su publicación oficial en el boletín estatal.

Un puente colgante de 3.300 metros sobre el mar

El puente colgante contará con un solo tramo suspendido de 3300 metros. Esta longitud sitúa a la obra como la más larga del mundo en su categoría. Para entender la escala, el vano central (distancia libre, medida en horizontal) supera en más de un kilómetro al puente turco de Çanakkale, actual líder mundial.

La estructura total alcanzará los 3.666 metros de longitud de tablero y descansará sobre pilones de acero que rozan los 399 metros de altura. La capacidad operativa de este gigante es otro de sus puntos fuertes. El puente permitirá el paso de hasta 200 trenes diarios y unos 6.000 vehículos cada hora a través de sus seis carriles de tráfico y dos vías ferroviarias.

Por otro lado, requiere un sistema de suspensión nunca antes visto, con cables de 1,26 metros de diámetro que recorren más de cinco kilómetros. La seguridad ante eventos sísmicos y ráfagas de viento extremas es la prioridad del equipo de diseño, que integra a especialistas internacionales de Italia, Japón y Dinamarca.

¿Cómo se crea un puente colgante de estas dimensiones?

Más allá de la estructura metálica sobre el agua, el plan incluye una red de infraestructuras en ambas orillas para integrar el puente en el tejido nacional. En las regiones de Calabria y Sicilia, el proyecto contempla la construcción de más de 40 kilómetros de nuevas carreteras y tramos ferroviarios. Estas rutas conectarán el paso con las líneas de alta velocidad y la red regional, lo que facilita el transporte para los cinco millones de residentes en la isla.

En Sicilia se construirán 10,4 kilómetros de viales y 17,5 kilómetros de vías de tren, con tres nuevas estaciones en Messina (Europa, Annunziata y Papardo).

se construirán 10,4 kilómetros de viales y 17,5 kilómetros de vías de tren, con tres nuevas estaciones en (Europa, Annunziata y Papardo). En Calabria, la red sumará 10 kilómetros de carreteras y un centro polivalente en Villa San Giovanni que dispondrá de áreas comerciales y de convenciones.

Por otro lado, se ha confirmado que el proyecto reutilizará millones de metros cúbicos de tierra excavada para labores de recuperación en la costa del Tirreno.

¿Por qué es importante este proyecto para Europa?

Desde el comunicado oficial de Sacyr afirman que «el puente del estrecho de Messina se enmarca en un programa de inversión para dotar al sur de Italia de infraestructuras modernas y sostenibles que mejoren sus conexiones con el resto del país y otras partes de Europa».

Por otra parte, concluyen con que «el proyecto formará parte del Corredor Escandinavo-Mediterráneo de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), diseñado para reforzar el papel estratégico del sur de Italia en Europa y el Mediterráneo a nivel logístico, económico y social».