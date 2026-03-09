La comunidad científica internacional está en estado de shock tras la publicación de un informe en la prestigiosa revista Nature. Durante años, los cálculos sobre la subida del nivel del mar podrían haber estado partiendo de una base falsa.

Según esta nueva investigación, el océano ya está, de media, 30 centímetros más alto de lo que se creía, una cifra que en zonas del sudeste asiático llega a rozar el metro de diferencia. Este «error de cálculo» significa que las catástrofes costeras no son un problema del futuro, sino una realidad que va a golpear mucho antes de lo esperado.

El «punto ciego» que engañó a la ciencia

El profesor Philip Minderhoud, de la Universidad de Wageningen, explica que durante décadas se han utilizado «modelos teóricos basados en la gravedad y la rotación terrestre», pero se han ignorado datos cruciales del «mundo real» como las mareas, el viento, la salinidad y las corrientes.

Tras analizar casi 400 estudios de los últimos 15 años, el equipo de investigación descubrió que el 90% de los informes científicos confiaban «ciegamente» en modelos matemáticos en lugar de observar los datos proporcionados por los satélites. Este «punto ciego metodológico» ha provocado que subestimemos sistemáticamente el peligro que acecha a nuestras costas.

130 millones de personas en riesgo

Las cifras que arroja el estudio son devastadoras. Si el nivel del mar sube lo que está proyectado, el impacto no será el que esperábamos: se inundará un 37% más de superficie terrestre de lo que se había calculado hasta ahora. Esto pone en el ojo del huracán a más de 132 millones de personas en todo el mundo que hoy viven en zonas que se consideraban «seguras» a corto plazo.

Expertos independientes, como Jonathan Bamber del Centro de Glaciología de la Universidad de Bristol, han confesado estar «realmente sorprendidos» por la magnitud del error.

Si el nivel del mar ya es más alto de lo que pensábamos hoy, las inundaciones y la desaparición de playas ocurrirán mucho antes de lo que los gobiernos han planeado. La carrera por reforzar las defensas costeras acaba de volverse mucho más urgente.