Como si fuera un LEGO, China acaba de construir un puente en menos de 24 horas desplazando una mole de 650 toneladas

En la ciudad de Guangyuan, en la provincia de Sichuan, se ha llevado a cabo una operación de ingeniería a gran escala que ha permitido retirar un antiguo puente ferroviario y sustituirlo por una nueva estructura de 2.500 toneladas en apenas 24 horas. El proyecto ha permitido pasar de una carretera de dos a cuatro carriles, mejorando la capacidad de circulación sin interrumpir apenas el tráfico ferroviario, fundamental para el transporte de mercancías como el carbón.

Para llevar a cabo la operación, los ingenieros utilizaron un sistema de empuje con gatos hidráulicos que permitió retirar el viejo puente de 650 toneladas y colocar el nuevo de forma precisa, como si se tratara de una pieza de LEGO.

El puente que ha construido China en menos de 24 horas

El ferrocarril Guangda es una importante línea ferroviaria regional que conecta las ciudades de Guangyuan, Bazhong y Dazhou, además de funcionar como un ramal clave del ferrocarril Baoji-Chengdu. Su principal función es el transporte de carbón a nivel regional, con una media superior a diez trenes diarios. El proyecto fue ejecutado por la Chengdu Railway Engineering Management Company y la Chengdu Railway Engineering General Contracting Company, con la colaboración de distintas unidades técnicas y operativas, como la Sección Ferroviaria de Guangyuan, la Sección de Ingeniería Ferroviaria de Mianyang, la Sección de Electrificación de Dazhou y la Sección de Suministro Eléctrico de Dazhou, entre otras.

Explicado de una manera sencilla, la obra consistió en la construcción de un puente prefabricado junto al antiguo viaducto de hormigón que soportaba las vías del tren, integrando los raíles ferroviarios en su parte superior. Ya de por sí, se trata de una auténtica hazaña de ingeniería: esta enorme estructura mide 10 metros de largo, 29 metros de ancho y 9,2 metros de alto, con un peso total de 2.500 toneladas.

«El mayor desafío en la construcción ferroviaria es completar eficientemente los trabajos de renovación, garantizando al mismo tiempo el funcionamiento normal del ferrocarril», declaró Xu Licheng, director de proyecto de la Compañía General de Contratación de Ingeniería Ferroviaria de Chengdu, perteneciente a la Oficina de Ferrocarriles de China en Chengdu. «El paso subterráneo tiene una longitud de 285 metros y el equipo optó por prefabricar un puente de estructura metálica junto a la vía férrea, en lugar del proceso tradicional de fundición in situ. Este puente mide 29 metros de ancho, 9,2 metros de alto y 10 metros de largo, con un peso total de 2.500 toneladas».

Una vez finalizada la construcción, comenzó la operación de instalación del nuevo puente y retirada del antiguo. El proceso arrancó a las 9:00 del 13 de abril y se llevó a cabo mediante el método de «empuje o deslizamiento transversal». En lugar de desmontar o demoler la estructura anterior, los ingenieros optaron por desplazarla lateralmente como un bloque único. Para ello se utilizaron siete enormes gatos hidráulicos con capacidad de carga de 200 toneladas, que permitieron mover las 650 toneladas del antiguo puente como si se tratara de una pieza de construcción.

Al mismo tiempo, 10 excavadoras trabajaban en la preparación del terreno para recibir la nueva estructura. Una vez retirado el antiguo puente, llegó el turno de colocar la nueva estructura de hormigón. En esta fase se utilizaron ocho gatos hidráulicos, esta vez con una capacidad de 500 toneladas cada uno, que sustituyeron a los anteriores sistemas de empuje. Gracias a ellos, se desplazó el nuevo puente de 2.500 toneladas con una precisión milimétrica.

Un día después, el tráfico ferroviario ya se había restablecido por completo. Más impresionante aún fue el tiempo total empleado en esta operación de gran envergadura, que se completó en exactamente 24 horas. A las 9:00 del 14 de abril, la línea volvió a estar plenamente operativa, y el primer tren de mercancías cruzó la nueva estructura justo en ese momento.

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Según Li Bing, especialista del Departamento de Proyectos de Chengdu de la Compañía de Gestión de Construcción Ferroviaria de Chengdu, «el paso subterráneo ferroviario original sólo tenía 10 metros de ancho, apenas suficiente para que dos trenes circularan en ambas direcciones a baja velocidad, lo que limitaba gravemente su capacidad y se convertía en un cuello de botella que dificultaba la fluidez del tráfico en la zona. Para satisfacer las necesidades del desarrollo urbano, esta renovación ampliará el paso subterráneo a una vía de doble calzada con cuatro carriles».

Guangyuan es una ciudad situada en el norte de la provincia de Sichuan, conocida por su papel estratégico como nodo de transporte entre distintas regiones del suroeste del país. En los últimos años, ha experimentado un notable desarrollo en infraestructuras, impulsado por proyectos de modernización del transporte y la expansión de sus principales vías de comunicación. La ciudad forma parte de corredores logísticos importantes que enlazan con localidades como Bazhong y Dazhou, facilitando el transporte de recursos energéticos como el carbón. La aproximada es de alrededor de 2,3 millones de habitantes (incluyendo su área administrativa completa).