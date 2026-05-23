Así es la espectacular casa de Jorge Javier Vázquez: 2.000 metros de parcela, baños de estilo árabe y gimnasio privado

A pesar de todas las polémicas que ha protagonizado, Jorge Javier Vázquez continúa siendo una de las grandes apuestas de Mediaset y mantiene una presencia constante en la parrilla televisiva gracias a tres formatos: las emisiones diarias de El Diario de Jorge, las galas semanales de Supervivientes y el espacio de los sábados Hay una cosa que te quiero decir. Una rutina frenética que obliga al presentador a permanecer instalado en Madrid, lejos de su Badalona natal.

Sin embargo, la distancia con sus raíces parece hacerse mucho más llevadera gracias al lugar en el que ha decidido establecer su residencia habitual. En 2022, Jorge Javier adquirió una espectacular mansión situada en una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital por un valor cercano a 1.5 millones de euros.

Desde entonces, esta vivienda se ha convertido en su refugio privado, un espacio diseñado para combinar tranquilidad, privacidad y confort.

¿Cómo es la mansión de Jorge Javier?

La propiedad destaca por sus dimensiones y por una arquitectura contemporánea que mezcla líneas sobrias con materiales de gran personalidad. La vivienda cuenta con aproximadamente 700 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.000 metros, una amplitud poco habitual incluso en algunas de las zonas residenciales más cotizadas de Madrid.

El exterior, realizado en ladrillo visto y hormigón, transmite una imagen elegante y moderna, alejada de la ostentación clásica de otras grandes mansiones de lujo.

El interior de la casa está concebido para ofrecer comodidad sin renunciar a un estilo sofisticado. Dispone de cuatro dormitorios y cinco baños inspirados en la estética árabe, uno de los elementos decorativos más llamativos de la vivienda. Los acabados, las formas geométricas y la utilización de materiales cálidos convierten estos espacios en pequeñas zonas de relajación dentro de la propia residencia.

Un salón inmenso con vistas al jardín

La mansión también alberga un amplio salón presidido por enormes ventanales que permiten la entrada de luz natural durante gran parte del día y ofrecen vistas despejadas al jardín. Las distintas salas de estar repartidas por la vivienda crean ambientes diferenciados pensados tanto para el descanso como para las reuniones privadas. La cocina, de grandes dimensiones, responde a las necesidades de una casa concebida para largas estancias y para recibir invitados con frecuencia.

A ello se suman áreas reservadas para el personal de servicio, un gimnasio privado completamente equipado y un amplio porche exterior que actúa como prolongación natural de la vivienda durante los meses más cálidos. Cada rincón parece responder a la búsqueda de intimidad y bienestar de un presentador acostumbrado a convivir con la exposición pública constante.

No obstante, si hay un elemento que realmente marca la diferencia en esta propiedad es el jardín. El propio Bertín Osborne llegó a definirlo como «la joya de la corona» durante una visita al programa Mi casa es la tuya. La parcela, rodeada de vegetación y perfectamente cuidada, ofrece una sensación de aislamiento difícil de encontrar dentro de la ciudad de Madrid.

Piscina y muchas zonas verdes

La zona exterior cuenta además con una gran piscina, integrada de manera armónica en el paisaje del jardín y pensada para convertirse en uno de los espacios principales de la vivienda durante el verano. La combinación de zonas verdes, amplitud y privacidad transforma el inmueble en un auténtico oasis residencial a escasos minutos del centro de la capital.

La casa se encuentra ubicada en La Florida, una exclusiva urbanización perteneciente al barrio de El Plantío, dentro del distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. Aunque nombres como La Moraleja o La Finca suelen monopolizar la conversación sobre las áreas más lujosas de Madrid, La Florida se ha consolidado desde hace años como uno de los enclaves residenciales preferidos por empresarios, deportistas y rostros conocidos de la televisión.

Situada al noroeste de la ciudad, la urbanización destaca por sus amplias avenidas, la abundancia de vegetación y un entorno dominado por chalets unifamiliares de gran tamaño. Su cercanía a la A-6 facilita una rápida conexión tanto con el centro de Madrid como con otras áreas residenciales de alto nivel.

Además, el enclave está rodeado por el monte de El Pardo, uno de los grandes pulmones verdes de la capital, un detalle especialmente valorado por quienes buscan tranquilidad sin renunciar a la proximidad urbana.

Una exclusiva urbanización

La Florida nació originalmente como una colonia de veraneo para familias madrileñas a finales del siglo XX, aunque con el paso de las décadas terminó evolucionando hasta convertirse en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

Es un lugar que combina discreción, seguridad y servicios de primer nivel. Restaurantes de alta cocina, establecimientos selectos y algunos de los centros educativos más prestigiosos de Madrid forman parte de un entorno pensado para residentes con un elevado poder adquisitivo.

En ese contexto, la residencia de Jorge Javier Vázquez encaja perfectamente con el estilo de vida que ha construido. Alejado del foco mediático cuando se apagan las cámaras, el presentador ha encontrado en esta propiedad un espacio donde desconectar del ritmo vertiginoso de la televisión y disfrutar de una intimidad cada vez más difícil de preservar para los personajes públicos.