Jesulín de Ubrique suspende en ‘Tu cara me suena’ y el jurado sentencia: «Lo trabaja mucho, pero no le sale»

En la sexta gala de Tu cara me suena, el talento de Jesulín de Ubrique ha brillado… Por su ausencia. Con esto no queremos decir que el ex torero lo hiciera mal del todo, sino que así lo sentenció el jurado. Una semana más, el padre de Juls Janeiro tenía que enfrentarse a una nueva imitación y lo que parecía un reto sencillo terminó convirtiéndose en una actuación marcada por las críticas y los comentarios con doble filo. En definitiva, parece que su versión de El Fary se quedó corta y el jurado tampoco se cortó a la hora de valorarla.

Recordemos que, en galas anteriores, el marido de María José Campanario sorprendió con otras imitaciones y, en más de una ocasión, dejó al público boquiabierto. Desde Melendi, pasando por David Summers, José Luis Perales o Chayanne, siendo esta última una de las actuaciones más aplaudidas por el jurado del programa, Jesulín ha demostrado el esfuerzo y la implicación que pone en cada número.

Sin embargo, una semana después de encumbrarse y bañarse en halagos, parece que todo aquello se esfumó de golpe. Básicamente, no corrió la misma suerte. Confiado, el ex torero salía al escenario con el objetivo de interpretar la famosa Apatrullando la ciudad, un tema que, para toda una generación, ha quedado inevitablemente ligado al personaje de Torrente. Mientras deleitaba al público con su imitación y se confundía en parte de la letra, las cámaras captaban a Chenoa riéndose y las caras incrédulas del resto del jurado, algo que dejaba entrever lo que estaba por venir.

Llegaba entonces el momento de las valoraciones. Lolita fue la primera en intervenir e intentó salir en su defensa, aunque el alegato se quedó algo corto y terminó convirtiéndose en una crítica encubierta. La hija de Lola Flores aseguró: «Él lo trabaja mucho, se lo pasa bien, lo que pasa es que a veces no le sale». En las puntuaciones tampoco le fue mejor, ya que el jurado fue consecuente con sus comentarios y eso terminó reflejándose en las notas. Jesulín de Ubrique recibió la puntuación más baja del jurado de Tu cara me suena, quedando último en la clasificación provisional. En este caso, el comentario más directo llegó de boca de Chenoa, que expresó: «Ha sido un Fary divertido, lo has salvado, pero tienes noches mejores».

Eso sí, el padre de Juls Janeiro no dudó en hacer uso de su característico sentido del humor al afirmar: «¡Una mala tarde la tiene cualquiera!», intentando así quitarle hierro al asunto. Sin embargo, cuando llegó el momento de conocer el veredicto del público presente en el plató de Tu cara me suena, la situación no mejoró. En resumidas cuentas, los espectadores le otorgaron también la puntuación más baja de la sexta gala, firmando así su peor resultado en el concurso.

Una vez pasado el mal trago y con María Parrado alzándose como ganadora gracias a su imitación de Rosalía y su viral canción La perla, llegó el momento de pulsar el botón para descubrir las imitaciones de la próxima semana. Jesulín de Ubrique pidió entonces un reto todavía más complicado para superar la nefasta noche vivida y lanzó una petición muy clara: «En inglés y una mujer, de perdidos al río». Finalmente, cayó en la casilla de Original y copia y el resultado fue el grupo La Unión, donde el ex torero tendrá que interpretar a Rafa Sánchez, vocalista de la mítica banda.