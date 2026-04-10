Jesulín de Ubrique aclara cómo llegó a grabar un disco: «Me vine arriba»

Jesulín de Ubrique se ha convertido en el fichaje estrella de Tu cara me suena 13, edición en la que tendrá que demostrar que no ha perdido la voz después de 30 años en los que no ha querido volver a cantar. Hay que recordar que el ex torero llegó a publicar un disco en el momento de mayor popularidad como matador. Aunque para el recuerdo ha quedado aquel Toda, lo cierto es que pronto decidió cortar con aquella aventura. Aunque no está del todo orgulloso, el concursante del programa de Antena 3 se ha estrenado hablando de aquella experiencia y explicando cómo le llegó aquella oportunidad.

En su primer día, Jesulín se ha tenido que convertir en Melendi, debiendo interpretar todo un clásico del pop en español como es Caminando por la vida. Aunque no lo ha destrozado por completo, está claro que a Jesulín lo de cantar se le ha olvidado por completo, tanto que hasta ya no se acordaba de que debía cantar hacia el micrófono, por lo que en muchos momentos no se le ha escuchado cantar porque se llevaba el micro muy lejos de la boca. ¿Sería un error para evitar que le escuchasen en casa los espectadores?

En la habitual presentación antes de subir por el ascensor que lleva a los concursantes al escenario (donde aparecen caracterizados por arte de magia), Jesús Janeiro ha charlado con Manel Fuentes de cómo va su vida ahora que está retirado del mundo del toro. Como era de esperar, no ha tardado en salir el asunto de su paso por la música, donde el andaluz ha querido recordar que hace 30 años que salió su disco.

Manel Fuentes incluso ha bromeado con esta faceta, queriendo saber si se atrevería a cantar el himno de algún equipo de fútbol, como ya hizo Melendi (al que iba a imitar) cuando llegó el centenario del Oviedo. Jesús ha desvelado que es fan del F.C. Barcelona, por eso ha dejado caer esta opción: «Habrá que preguntar a Laporta». Se trata de una broma, pero no podemos negar que sería un momentazo ver a Jesulín por un día cantando en el Camp Nou.

También tuvo que explicar ante las cámaras de Tu cara me suena cómo llegó a meterse en semejante lío de hacerse cantante, precisamente en el mejor momento de su carrera como torero, algo que le hizo ser criticado en los medios de la época (corría el año 1996).

Según ha recordado el de Ubrique, todo comenzó cuando cantó una canción en un programa de Antena 3, algo que no era más que una broma, pero que pronto se volvió una locura. «Canté ‘Vuela amigo, vuela alto’ y me vine arriba», así bromeaba con aquella decisión.

Aunque la broma se fue de madre por completo: «En dos meses había grabado un disco y al mes y medio me retiré». Desde entonces, es cierto que ha decidido estar «congelado», por eso ha elegido Tu cara me suena para regresar a la música.

Jesulín de Ubrique pagó por abandonar la música

Aunque esto no lo ha contado en Tu cara me suena, el ex torero sí que ha hablado en varias ocasiones de aquella decisión. Pese a que se trataba de la persona más famosa de España en aquel momento, decidió que su aventura musical le estaba dando más problemas que otra cosa, llegando a afectar a su carrera taurina, que era lo principal.

Fue en El Hormiguero, en una entrevista con motivo de su paso por El Desafío (en 2024), donde explicó que tuvo que pagar una penalización por parar todo. «Yo tenía hecha una gira y todo, yo iba a cantar en América. No hice Las Américas toreando y las iba a hacer cantando», explicó a Pablo Motos.

«Corté por lo sano. Tuve que pagar no sé si fueron 60 o 70 millones de pesetas (alrededor de unos 400.000 euros) y ya está. Yo me rajé, y cuando uno se raja tiene que aceptar las consecuencias», decía. Ese dinero lo tuvo que pagar como compensación para la compañía discográfica y la promotora de los conciertos, que seguro que habían adelantado grandes sumas de dinero que nunca pudieron recuperar.