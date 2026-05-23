‘Tu cara me suena’: ¿quién fue el ganador de la Gala 6 de ayer, viernes 22 de mayo?

La semana pasada, con la quinta gala, Tu cara me suena dejó que Cristina Castaño se estrenase como ganadora de gala, pero este viernes las cosas han vuelto a la normalidad y la noche se ha jugado entre María Parrado y J Kbello, que están dispuestos a dejar que nadie les adelante. Castaño y Martín Savi (que sigue sin poder llevarse un triunfo pese a su buen papel) sólo han podido pelear por estar detrás de ellos. Esta sexta gala ha servido para confirmar el subidón de Leonor Lavado, que lleva dos semanas de alegrías, logrando 14 puntos que la harán subir en la clasificación general. La noche ha sido mala para Sole Giménez y Jesulín de Ubrique, que han cerrado la clasificación en un día que tendrán que intentar olvidar.

El ex torero había comenzado con muchas ganas, pero con el paso de las semanas se está desinflando poco a poco y el jurado cada vez le está dando peores puntuaciones. Aunque sigue demostrando que está reconciliándose con la televisión y que está disfrutando del concurso, por mucho mucho esfuerzo que ha puesto esta semana, la imitación de El Fary le ha venido grande (aunque pueda parecer un chiste malo). Aunque su Apatrullando la ciudad ha sido durante años la banda sonora de Torrente (saga en la que Jesulín ha participado), no ha conseguido que se viese nada del mítico cantante en el escenario.

El reto más brutal de la noche era para J Kbello, que se ha tenido que meter en la piel de Lady Gaga para interpretar Abracadabra, su último éxito mundial. Es imposible decir que iba vestido de mujer, puesto que el look de Gaga en el videoclip es el de casi una papesa roja, llevando un corsé y un sombrero acharolado. Pese a la complicada coreografía que le ha puesto difícil respirar, el andaluz ha salido muy airoso de la prueba.

¿Quién ganó la gala de ayer de ‘Tu cara me suena’?

La que no ha dejado de pisar el acelerador es María Parrado, que ha tenido esta semana una canción que no se ajustaba nada a su estilo. Aunque la gaditana se desenvuelve mucho mejor en las baladas y el pop más clásico, después de imitar a las Guerreras K-Pop la semana pasada, ya está dispuesta a todo.

Para esta semana tenía que interpretar La perla, una de las canciones que más han triunfado de Lux, último disco de Rosalía. El comienzo es casi una narración, pero la segunda parte del tema ha exigido que María sacase esa gran voz que tiene dentro y que conocimos hace más de diez años gracias a La Voz Kids.

La joven ha querido donar los 3.000 euros del premio de la noche a la Fundación A.P.E, dedicada a ayudar a las personas con trastornos de conducta alimentaria. María ha querido resaltar el trabajo de esta entidad, que cada vez tiene que atender a más gente por culpa de los cánones de belleza y la presión que se vive en las redes sociales.

En su discurso ha querido hacer hincapié en los conocidos como haters, es decir, personas que se dedican a esparcir odio e insultos en las redes sociales y que disfrutan con ello. Aseguraba que tanto ella como sus compañeros de Tu cara me suena más de una vez han tenido que «sufrir» insultos por ser «personas expuestas» y que muchas veces les han llegado a afectar, aunque pueda no parecerlo por ser famosos.

Así ha reivindicado que no es fácil vivir en un mundo hiperconectado y en el que cualquier persona tiene el poder de lanzar críticas sin fundamento a cualquiera por su físico.

Así queda la clasificación general

María Parrado recupera el liderato, seguida de cerca por J Kbello. Ambos ya se han separado del resto de concursantes y han puesto puntos de por medio con Cristina Castaño, que es la única que les puede seguir el ritmo. Martín Savi se queda en cuarta posición, aunque con más de 20 puntos de diferencia con la primera.

En la parte baja, Jesulín de Ubrique sigue perdiendo puestos y cada vez tiene más cerca a Aníbal Gómez y Leonor Lavado, que eran los dos candidatos a ser los últimos de la tabla. Así queda la tabla:

1. María Parrado: 126

2. J Kbello: 123

3. Cristina Castaño: 115

4. Martín Savi: 101

5. Paula Koops: 96

6. Sole Giménez: 93

7. Jesulín de Ubrique: 77

8. Aníbal Gómez: 70

9. Leonor Lavado: 63