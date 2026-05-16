‘Tu cara me suena’: ¿quién fue el ganador de la Gala 5 de ayer, viernes 15 de mayo?

La victoria de Sole Giménez de la semana pasada ha dejado la clasificación de Tu cara me suena con bastantes cambios, pero este viernes 15 de mayo ha dado para más cambios. El público y el jurado han jugado mucho con las puntuaciones, dando como ganadora a una concursante que hasta ahora lo había merecido por méritos propios con sus actuaciones, pero que se ha quedado en varias ocasiones a las puertas de la victoria. La noche ha dejado también las visitas espectaculares de Norma Duval y del dúo Gente de Zona, creadores de La gozadera, canción que han cantado con Martín Savi, que se ha convertido en Marc Anthony por una noche.

Los espectadores han podido disfrutar de un nuevo capítulo en el que Jesulín de Ubrique ha entrado al juego con el programa y ha demostrado que ha ido a pasárselo bien, aunque sin olvidarse de trabajar y ensayar. En un enorme guiño, el pulsador le concedió la semana pasada el reto de tener que cantar Torero, uno de los grandes éxitos de Chayanne, que nos ha llevado directos al año 2002. Aunque le ha puesto ganas, Jesús no ha tenido su mejor noche, al menos es lo que se ha visto desde casa, pero el jurado y Manel Fuentes han caído rendidos a lo que parecía una actuación casi de karaoke (con todo el cariño para Jesulín). Pese a todo, Chenoa se ha puesto técnica para explicar que ha conseguido mantener los fraseos y el ritmo en un tema muy complicado (a eso no vamos a decir nada), por eso le prometió sus 12 puntos. La cantante ha cumplido con su promesa, mientras que Flo le ha dado 11 puntos, Lolita un 10 y Ángel Llácer ha sido el más realista, dando un seis, que era lo más merecido esta vez.

¿Quién ha ganado la gala cinco de ‘Tu cara me suena’?

Paula Koops y Martín Savi estarán molestos con las puntuaciones del jurado, especialmente la cantante, puesto que la generosidad de Lolita, Flo, Chenoa y Llácer con algunos de los concursantes le ha costado la victoria de hoy.

La madrileña se ha llevado puntuaciones muy bajas por su parte, lo que la ha dejado tres puntos por detrás de la victoria. Aunque el público en las gradas sí que ha reconocido su trabajo, parecía que hoy sí que podría ser su noche, pero le ha faltado poco.

María Parrado ha empatado con ella a 20 puntos gracias a su actuación como una Guerrera Kpop, pero esta vez no ha podido ser. La que sí se ha llevado el premio, merecido, aunque con ayuda de estas carambolas que hemos contado, ha sido Cristina Castaño.

La gallega es actriz y cantante, por eso ha podido salvar a la perfección la imitación de la actuación de Rigoberta Bandini en los premios Goya 2025, cuando cantó El amor, un tema de Massiel que necesita de mucha interpretación gestual.

La sobrina del mítico Pepe Domingo Castaño no se lo terminaba de creer cuando le han comunicado la victoria, por eso se ha quedado en su sitio agradeciendo al público el 12 que le habían dado, mientras Manel Fuentes esperaba con el premio. «Los ganadores suelen bajar», le decía entre risas.

Saliendo del despiste como una auténtica diva, Cristina ha querido lanzar unas palabras de agradecimiento a las gradas, mientras el presentador metía prisa para que la gala no se eternizase. Una vez en el escenario, ha podido donar los 3.000 euros de premio a una causa como es la enfermedad de Piel de Mariposa.

¿Qué es la enfermedad de Piel de Mariposa?

Según la asociación DEBRA, a la que la actriz ha donado el dinero, se trata de la «ausencia de pegamento en la piel», una manera de tratar de explicar lo más sencillo posible esta enfermedad rara, dado que la sufren pocas personas: unas 500 en España, según los estudios de DEBRA.

«La piel tiene distintas capas y, entre ellas, hay unas proteínas que actúan como pegamento, haciendo que la piel sea resistente a golpes y a roces. Sin embargo, las personas con Piel de Mariposa carecen de algunas de estas proteínas, por lo que deben vendar su cuerpo casi de forma diaria», dice la asociación en su web.

Así queda la clasificación de ‘Tu cara me suena’ tras cinco galas