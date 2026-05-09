‘Tu cara me suena’: ¿quién fue el ganador de la Gala 4 de ayer, viernes 8 de mayo?

Tras la victoria de Sole Giménez en la tercera gala, Tu cara me suena ha tenido otra noche llena de risas para su gala de ayer, la cuarta de la edición. La victoria ha llegado después de que Cristina Castaño, J Kbello y María Parrado hayan vuelto a jugarse hasta el final el triunfo. Por su parte, Sole ha tenido una mala noche y ha quedado por debajo de Jesulín de Ubrique, que sigue demostrando que compensa sus carencias como cantante con trabajo y buena predisposición. Con esas ganas es posible que el torero aproveche el mal día de sus rivales y pueda ganar una gala si tiene una imitación en la que pueda lucirse.

La actuación de Jesús Janeiro ha sido impagable porque el pulsador ha querido que tenga que imitar a La granja de Zenón, una conocida serie argentina dedicada a los más pequeños y que tiene muchas canciones en sus capítulos. Entre ellas, la que se titula Señora vaca, que es la que le ha tocado interpretar al andaluz. Vestido de granjero, le hemos podido ver cantarle a una vaca de plástico todo lo que había aprendido en la escuela que se podía hacer gracias a la leche de este animal. Aunque era imposible lucirse, Jesulín ha defendido con dignidad esta prueba que tenía por delante.

La aparición de un ex concursante de ‘OT 2023’

Lucas Corutto, al que conocimos gracias a OT 2023, programa en el que fue finalista, ha sido el invitado de la noche para cantar junto a J Kbello. Ambos, tal y como han contado, se conocieron gracias a las redes sociales y a que ambos han participado en grandes eventos televisivos: en OT en uruguayo y en el Benidorm Fest el andaluz. De ahí viene una conexión, tanto musical como personal.

Aunque han bromeado con un match (término popularizado por redes sociales de citas como Tinder), la suya es una relación musical y nada romántica. Según han contado, desde que se conocieron han tenido ganas de colaborar juntos y la imitación de Maluma y Carín León era perfecta para juntarse sobre el escenario.

Esta aparición no es casualidad. Lucas pertenece a la familia de OT, programa producido por Gestmusic, la misma productora que está detrás de Tu cara me suena y de otros espacios como Allá tú, El 1 %, Atrapa un millón y el mítico Quién quiere ser millonario, por nombrar sólo algunos.

Es por eso que esta invitación se puede tomar como un casting para comprobar si podría estar en una próxima edición de Tu cara me suena.

¿Quién ha ganado la cuarta gala de ‘Tu cara me suena 13’?

El público y el jurado han tenido claro que los ganadores de la noche han sido J Kbello y Lucas, que han bordado su imitación. Aunque han sido los vencedores, el premio de los 3.000 euros para donar han querido cederlo a uno de los compañeros que no parece que vayan a tener opciones de ganar ninguna gala, siendo Aníbal Gómez el elegido.

El humorista y actor se ha emocionado al poder tener la opción de donar dinero a la Asociación Jareña Contra el Cáncer, una pequeña asociación de Villanueva de la Jara, su pueblo. El conquense, muy emocionado, aseguraba que ese dinero iría destinado a ayudar a enfermos en sus traslados a los tratamientos, algo que suele ser un problema cuando se vive en localidades lejanas de las grandes ciudades.

Así queda la clasificación de ‘Tu cara me suena’ tras la cuarta gala

Tras las puntuaciones de esta semana, J Kbello y María Parrado se distancian del resto de sus compañeros, aunque con dos puntos de diferencia entre ellos. Cristina Castaño continúa aguantando el tirón y se mantiene tercera, mientras que Martín Savi, Sole Giménez y Paula Koops se mantienen en la parte media de la tabla.

Descolgados se encuentran Jesulín de Ubrique, que paga la mala puntuación de la tercera gala (donde quedó último). Aníbal y Leonor son los últimos clasificados, aunque en su caso su papel es el de crear momentos divertidos, donde están cumpliendo con creces su labor.