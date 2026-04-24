Jesulín de Ubrique explica el origen de su mítica finca Ambiciones: «Soy imprevisible»

Jesulín de Ubrique sigue con su participación en Tu cara me suena, programa en el que está demostrando que sabe tomarse la vida con humor y dejando de lado los años en los que no ha querido saber nada de la televisión, algo que provocó Belén Esteban. Aunque el conflicto con su ex nunca terminará, el extorero está disfrutando de su paro por el programa y dejando grandes momentos, como el que este viernes ha protagonizado. Además de su carrera musical, el andaluz también ha hablado de la mítica finca Ambiciones, su refugio y el de su familia conseguido gracias a su fortuna como torero. En cambio, de nuevo volvemos a la Esteban, su ex la abandonó y siempre ha echado pestes de ella. Sobre este lugar al que hace mucho que no entran las cámaras, ha querido explicar el origen de su nombre, que más parece el de un culebrón.

Para poner un poco en contexto, esta finca es casi tan mítica como Cantora, de la que apenas le separan 80 kilómetros, ya que ambas están en la provincia de Cádiz. La de Jesulín se encuentra en el municipio de Prado del Rey (no confundir con la sede de RTVE, que se encuentra en Madrid) y se puede ver desde la carretera A-373, aunque la vista no nos daría para llegar a ver las 300 hectáreas de terreno.

En el año 1990, Jesulín decidió comprar esa finca después de comenzar su éxito como torero, consiguiendo así devolver todo lo invertido y arriesgado a sus padres. Durante años, aquel fue el refugio de la familia, amigos y parejas, llegando a ser un sitio al que la prensa podía pasar y era habitual descubrir sus rincones en televisión.

El precio que pagó fueron unos 90 millones de pesetas, que al cambio serían 540.000 euros, aunque ahora mismo valdría mucho más, lo que la convierte en algo casi imposible de vender, como también ocurre con Cantora. El valor ahora mismo podría estar en cinco millones de euros.

Después de su ruptura con Belén Esteban y su grave accidente de coche, el diestro comenzó a no tener tan buena relación con la prensa, encerrándose mucho más cuando llegó María José Campanario. Allí se han criado sus hijos, excepto Andrea, que siendo apenas un bebé se marchó junto a su madre y apenas volvió por allí siendo una niña. Hace años, que se sepa, que no la pisa. Eso sí, la finca es su lugar de recreo y no su vivienda habitual.

En los más de 2000 metros de casa hay 10 habitaciones, sirviendo durante años para que allí viviesen Jesulín, sus padres y sus hermanos, pero poco a poco se fueron marchando. Los hermanos se ‘independizaron’, mientras que sus padres se divorciaron, por lo que Humberto Janeiro se marchó para vivir en solitario antes de su fallecimiento.

¿De dónde viene el nombre de Ambiciones?

Aprovechando que tiene a uno de los toreros y personajes más famosos de nuestro país, Manel Fuentes cada semana saca algún dato nuevo al de Ubrique que sirve para conocerle un poco mejor; por eso le ha preguntado en la gala del viernes 24 de abril por el nombre. «Ambiciones viene por un toro que yo toreé», así lo ha aclarado.

«Soy imprevisible», le decía al presentador para dejar claro que no le hubiera importado si ese «aquel toro se hubiese llamado Paquito», la hubiese bautizado así. Hay que recordar que la finca la compró con apenas 16 años; eso explica muchas cosas. Aunque en el espacio de Antena 3 no lo comentaron, la leyenda dice que ese fue el primer toro al que se enfrentó, de ahí que tenga tanto simbolismo.

¿Se puede alquilar la finca Ambiciones de Jesulín de Ubrique?

En el año 2020 se comenzó a trabajar para sacar dinero de ella, puesto que Jesulín y su familia hace años que no la utilizan como vivienda habitual, desde que se casó con María José y se mudaron a la urbanización El Bosque, a pocos minutos de allí. Aunque se rebautizó como Dehesa Ambiciones y llegó a tener página web, nunca más se supo de aquel proyecto y ahora mismo no está en marcha.

En su momento llegaron a ofrecerla a los posibles clientes como lugar para grandes celebraciones como bodas, bautizos, comuniones e incluso para eventos de empresa. Allí había todo lo necesario: grandes salones, una capilla y hasta su propia plaza de toros para realizar capeas. El comenzar este proyecto en plena pandemia, con este tipo de eventos bajo mínimos y con grandes restricciones, hizo que el negocio quedase parado hasta la actualidad.