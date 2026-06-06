La razón por la que la actriz Alexandra Jiménez no tiene redes sociales: «Me parecen espeluznantes»

Durante los últimos años, el mundo de las redes sociales ha crecido a pasos agigantados. Poco a poco y casi sin darnos cuenta, hemos sido testigos de cómo este medio ha llegado a convertirse en la fuente de ingresos de muchas personas. Pero, como en todo, también hay un lado poco agradable. Y es que, detrás de un usuario, se esconden los llamados haters, también conocidos como personas que no tienen reparos en desearle lo peor a los demás. Pues, se esconden tras una identidad desconocida y anónima. Críticas y malos comentarios que no todo el mundo sabe gestionar. Por ello, la actriz Alexandra Jiménez ha confesado que ella no tiene redes sociales.

En pleno 2026, es hasta raro que alguien confiese que no tiene cuenta en alguna red social, pero la artista ha confesado que ella prefiere mantenerse alejada de ese mundo. Unas declaraciones que ha dado, recientemente, durante su paso por el programa de radio de Hoy por Hoy. Pues, se ha convertido en la nueva miembro del Club de Amigos Alegres. De esta manera, además de hablar de ciertas etapas y momentos que han marcado su vida, la actriz de 46 años se ha sincerado. Unas declaraciones con las que no ha dejado indiferente a nadie.

Alexandra Jiménez se ha sincerado: «Creo que genera ansiedad»

«No, no tengo redes sociales, me parecen espeluznantes, no son para mí y en realidad no creo que sean buenas para nadie, pero igual diciendo esto me estoy metiendo en un jardín. A mí me pasa como con la primera comunión, que sí, soy actriz e igual debería comunicarme con ellas, pero dije que no y no he entrado en eso», ha contado, pero no es la primera vez que ella aborda el tema de las redes sociales.

En el 2024, durante su paso por el programa de A las bravas, también dejó claro que el mundo de las redes no es lo suyo. «Me parece muy, muy nocivo. Tanto el ‘guapo, guapo’ como el ‘te odio’ es porque no es real, porque es desproporcionado y sobre todo porque además es un ruido que no deja escuchar mucho más. Creo que genera ansiedad y te hace explotarte», comentó en ese momento.

Y es que, dos años después, sigue teniendo la misma opinión. De hecho, considera que el mundo ha empeorado notablemente desde que existen plataformas como Instagram, Twitter o TikTok. «Creo que el mundo es peor, desde el cual no nos hablamos prácticamente a la cara», comentó por aquel entonces. Y es que la artista no es la única que ha manifestado su rechazo a las redes sociales. Estrellas como Brad Pitt, Emma Stone, Jacob Elordi, Cillian Murphy o Scarlett Johansson, entre muchos otros, tampoco cuentan con cuentas oficiales en estas plataformas.