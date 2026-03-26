Alexandra Jiménez da a conocer en ‘El Hormiguero’ la condición neurológica que padece
"Lo descubrí hace poco", explicó la actriz durante su paso por el programa de Pablo Motos
El pasado miércoles 25 de marzo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero presentada por Pablo Motos. De esta forma, fueron testigos de cómo las hormigas más famosas de la televisión recibieron en plató a Javier Cámara y a Alexandra Jiménez. Ambos actores llegaron al programa que se emite en la cadena principal de Atresmedia para presentar 53 Domingos, una película dirigida por Cesc Gay que se estrena el próximo 27 de marzo en Netflix. Esta historia, que los dos invitados de El Hormiguero protagonizan junto a Carmen Machi y Javier Gutiérrez, comienza con una cordial reunión familiar que deriva en una caótica, aunque divertida, discusión. Poco después de entrar en plató, Pablo Motos no dejó pasar por alto una apreciación: «Te han dado el vestuario de verano de la cárcel», comentó, dirigiéndose a Javier Cámara.
El actor, que estrenaba el sillón dorado infinity tras haber pisado el plató hasta 21 veces, no tardó en reaccionar: «Eres más tonto…» Más tarde, decidieron dar detalles del proyecto que presentaban. De hecho, Pablo Motos se animó a preguntar lo siguiente a Alexandra Jiménez: «Tú rompes la cuarta pared, ¿qué quiere decir eso?». Ella lo explicó: «Es ponerte en contacto con los espectadores. Estoy en la película y, de repente, no estoy». Poco después, se sinceraron sobre sus vidas personales, al ser ambos los menores de tres hermanos en sus respectivas familias. Y es que Javier Cámara tiene dos hermanas que le sacan 10 años, mientras que la actriz tiene un hermano y una hermana mayores que ella. «Las desventajas de ser el pequeño son que no tienes casi fotos de la infancia, estrenas muy poca ropa y con los libros de texto del cole, igual», comentó Alexandra.
Su compañero de reparto no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Yo de pequeño pensaba que mis hermanas tenían muchas fotos conmigo, un reportaje muy bonito. Y tiempo después mi familia me confesó que era mi primo Alfon, que nos parecíamos mucho», explicó, bajo la atenta mirada de Pablo Motos.
Alexandra Jiménez confiesa la condición neurológica que padece: «Lo descubrí hace poco»
En un momento dado de la entrevista, la actriz dio a conocer que padece «sinestesia de tacto espejo», es decir, una condición neurológica en la que una persona experimenta sensaciones táctiles físicas en su cuerpo cuando observa a otra persona ser tocada. «Seguro que hay alguien aquí que lo tiene y no lo sabe», comentó.
«Seguro que hay alguien aquí que lo tiene y no lo sabe. Yo lo descubrí hace poco leyendo un libro», aseguró Alexandra. Poco después, no dudó un solo segundo en compartir más detalles sobre esta condición: «Al ver a una persona que se hace una herida o un corte, hay una traducción en tu cuerpo. Tú lo ves y tu cuerpo se apropia de ello y reacciona, tiembla, te dan espasmos…»
Pero no todo queda ahí, puesto que también confirmó que tiene prosopagnosia, y ha explicado en qué consiste: «Es cuando te cuesta memorizar caras. Yo hago muchísimos esfuerzos (…) Me ha pasado verme a mí misma en el espejo de una tienda y pensar: ‘¿Esta señora por qué no se aparta?’», comentó, entre risas. «Son taras que tenemos más de uno, pero no le ponemos nombre», sentenció.
Temas:
- Antena 3
- El Hormiguero