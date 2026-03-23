¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 23 al 26 de marzo

El Hormiguero empieza su última semana antes de la Semana Santa, donde es de suponer que el programa pare durante unos días, y lo hace con una gran cantidad de invitados previstos para los próximos días. Entre los famosos que se sentarán con Pablo Motos encontramos a cantantes, actores, cantantes y a los finalistas de El Desafío, el concurso de famosos que triunfa cada viernes noche en Antena 3 y del que te hemos ido contando todo lo sucedido en Happy FM. Todos ellos estarán de visita desde el lunes 23 y hasta el jueves 26 de marzo. Los descubrimos día a día.

Lunes, 23 de marzo

El cantante Omar Montes acudirá para hablar del remix del tema Ayer la vi, uno de los éxitos más icónicos del DJ y productor español Juan Magán. Con Montes hablarán, además de su música, de su exitosa faceta empresarial con sus restaurantes especializados en kebab.

También podrá hablar, ahora sin miedo a desvelar nada, que se trata de uno de los cameos más celebrados de Torrente presidente, donde se mete en la piel de un marroquí que acoge a Torrente y a su amigo Cuco en su casa, aunque eso tendrá fatales consecuencias para él y su familia.

Martes, 24 de marzo, en ‘El Hormiguero’

Pablo Motos vivirá una noche muy especial en El Hormiguero gracias a la visita de su querida Carmen Maura. La actriz está a punto de estrenar Calle Málaga, la nueva película que protagoniza y que llega a los cines el próximo 1 de abril. En la cinta, Maura se mete en la piel de una española afincada en Tánger, cuya vida da un vuelco cuando su hija le comunica que necesita vender el piso en el que siempre ha vivido.

Miércoles, 25 de marzo

Javier Cámara y Alexandra Jiménez acuden al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, titulada 53 domingos, que se estrena en Netflix el próximo 27 de marzo. Dirigida por Cesc Gay, todo ocurre durante una educada reunión familiar que terminará en una pelea inesperada y divertida que se saldrá de control.

Invitados del jueves 26 de marzo en ‘El Hormiguero’

Los finalistas de El Desafío se sentarán el jueves en el programa para hablar de cómo afrontan la final del concurso de famosos de los viernes noche. José Yélamo (periodista de laSexta); el influencer Daniel Illescas; la influencer Jessica Goicoechea y la actriz y presentadora Patricia Conde se jugarán la victoria, aunque antes hablarán con Pablo Motos, el productor de este programa.

Por el camino se han quedado Willy Bárcenas, Eduardo Navarrete, Eva Soriano y María José Campanario, que se han quedado fuera de la final, pero tendrán un papel importante ayudando a sus compañeros en sus pruebas.