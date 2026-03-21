‘El Desafío’: ganador de ayer, 20 de marzo, y finalistas del programa

El Desafío ya ha llegado a su segunda semifinal y ya cuenta las horas para llegar a su final, que se celebrará el próximo viernes 27 de marzo de 2026. Tras la victoria de la semana pasada de Daniel Illescas y la elección de José Yélamo como primer finalista (aunque con muchas dudas por las votaciones del jurado), el programa de Antena 3 ha elegido esta semana a un nuevo ganador de la noche y a los cuatro finalistas que acompañarán al presentador de laSexta Xplica en la gran final. Hasta el último minuto ha habido emoción, puesto que cuatro concursantes han luchado por tres plazas en la final, dejando a uno fuera de ella por apenas un puñado de puntos.

La noche comenzaba con Eva Soriano y María José Campanario ya descartadas, mientras que Eduardo Navarrete necesitaba un auténtico milagro para poder colarse en la final. En cambio, Patricia Conde, Daniel Illescas, Willy Bárcenas y Jessica Goicoechea han tenido que hacer el penúltimo esfuerzo para poder colarse en la final. Por si no fuera suficiente castigo, Eva Soriano se ha lesionado en plena prueba, cerrando su paso como concursante del programa con muy mal sabor de boca y una pierna vendada que le impedía moverse con normalidad. Lo peor de todo es que Soriano tenía un número para llevarse un puñado de puntos, pero algunos fallos y esa lesión le han llevado a no completarlo de forma perfecta.

La victoria de la gala se la han jugado dos habituales de esta temporada como son Jéssica Goicoechea y Patricia Conde, que desde el principio se han mostrado muy competitivas y siguen siendo favoritas a la victoria. En este caso, ha sido la catala la que se ha llevado el premio, que, como siempre, ha sido la tarjeta de ayuda para donar a una ONG.

La influencer, que ya ha ganado varias veces, ha querido tener un bonito detalle con su compañera Eva, a la que ha cedido el premio para que pudiera donarlo. La humorista y presentadora ha bromeado con su forma de andar, puesto que ya tenía una venda en su pierna, algo que Roberto Leal, buen amigo, ha aprovechado para hacer una broma: «Salvar al soldado Ryan daba menos pena», una frase que ha levantado las risas de todo el plató.

A su vez, Eva ha querido compartir el premio con María José Campanario, otra concursante que no ha podido ganar ninguna gala y que sólo ha podido donar dinero a una asociación por la generosidad de sus compañeros. La mujer de Jesulín de Ubrique ha querido repetir en donar dinero a una asociación de ayuda a las personas con fibromialgia, enfermedad que ella padece y que le ha puesto muchos problemas en este concurso.

¿Quiénes son los finalistas de la sexta edición de ‘El Desafío’?

Después de dejar a Daniel Illescas hace una semana sin entrar en la final por una decisión mal explicada por parte de Juan del Val, que muchos espectadores no entendieron, esta semana tocaba repartir el resto de posiciones. Tras las puntuaciones de esta décima gala, los clasificados para la final son los siguientes:

José Yélamo (ya se sabía desde hace una semana)

Daniel Illescas

Jessica Goicoechea

Patricia Conde

Fuera de la final se queda Willy Bárcenas, que comenzó con mucha fuerza el concurso y en las últimas semanas ha ido perdiendo posiciones hasta quedar en quinto lugar. Ocho puntos le han separado de poder optar a la final. Aunque el programa se grabó antes de que comenzase la grabación de Torrente presidente, esta eliminación llega apenas una semana después del estreno de la película en la que el cantante tiene bastante peso.

La lista de eliminados queda así:

Willy Bárcenas

Eduardo Navarrete

Eva Soriano

María José Campanario

La próxima semana se sabrá quién es el ganador de esta edición, algo que comprobaremos en la gran final.