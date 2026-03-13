La kilométrica lista de cameos de ‘Torrente presidente’: de Rajoy a Kevin Spacey

Santiago Segura ha querido mantener en secreto todo lo que tenía que ver con Torrente presidente, la sexta entrega de la saga protagonizada por José Luis Torrente. Una vez se sale del cine, se entienden los motivos, puesto que en una época en la que las filtraciones en redes sociales están a la orden del día, sería muy fácil que días antes del estreno circulasen vídeos y listas con los cameos de famosos que aparecen, uno de los platos fuertes de la película. Aunque en este artículo guardaremos algunos de los secretos, sí que daremos algunos de los nombres que aparecen.

El primero en hacer acto de presencia es Willy Bárcenas, que se convierte en uno de los protagonistas de la cinta (y termina siendo tesorero), sacando a la luz una desconocida vena actoral, teniendo más presencia gracias a que Taburete, su grupo, ha cantado la canción que sirve de banda sonora. A los pocos minutos de arrancar, también nos encontramos con El pequeño Nicolás, que se mete en el papel de una joven promesa (enchufado por su tío) de un partido que aspira a ganar las elecciones. Muy breve, pero también sorprende mucho ver a un Juan del Val completamente trajeado y sin barba, que se mete en el papel de un político de derechas.

Entre las caras conocidas que aparecen en pantalla y que son conocidas por la gran mayoría están nombres como Jordi Sánchez (conocido por su papel de Antonio Recio), Leo Harlem, Mariano Peña, Carlos Areces, el Gran Wyoming o Luna Fulgencio.

Tampoco faltan los míticos ayudantes de Torrente. Javier Cámara hace una breve aparición en una videollamada, pero tampoco faltan Gabino Diego, Jesulín de Ubrique y Kiko Rivera. Curiosamente, José Mota, amigo íntimo de Segura, no aparece en ningún momento. Xavier Deltell, Barragán, Daniel Fez y el mítico Cañita Brava (que sigue reclamando sus 6.000 pesetas de whisky), tampoco faltan a la cita.

Uno de los cameos más aplaudidos es el de Bertín Osborne, que se mete en el papel (y hay que mentalizarse para leer esto) del presidente del Gobierno. Su personaje se llama Pedro Vilches, siendo cualquier parecido con Pedro Sánchez una coincidencia. También es una coincidencia que Florentino Fernández tenga un personaje llamado Patxi y que su traje y sus ganas recuerden mucho a Patxi López. La magia del cine.

Ver a Pilar Vidal, periodista del corazón y colaboradora de Espejo Público, como candidata a la presidencia del Gobierno seguro que no estaba en los planes de nadie. Tampoco que Carlos Herrera y Susi Caramelo sean los responsables de comunicación de un partido que se llama Nox y que tiene como líder a Carrascal (interpretado por Ramón Langa).

Muy especial es el homenaje a Fernando Esteso, que realizó su último papel en cine en esta película antes de su fallecimiento, apareciendo con una máquina de oxígeno de la que no se podía despegar.

En la carrera mediática de José Luis Torrente por ser presidente del Gobierno (al menos eso se cree él), realiza apariciones en El Hormiguero, con Pablo Motos; Directo al grano, con Marta Flich y Gonzalo Miró; y comparte charla con Mariano Rajoy en laSexta Xplica, de laSexta. Otros rostros televisivos como Cristina Pardo, Iñaki López, Ana Rosa Quintana, Jordi Évole y Lucía Etxebarría también aparecen en pequeñas intervenciones.

Otros nombres que no podemos olvidar son los de Omar Montes, dueño de un local de kebab, Cristina Rapado, Dani Güiza, el jurado de MasterChef (con la sustituta de Samantha Vallejo-Nágera), Vito Quiles, Susi Caramelo, Yola Berrocal y el regreso de Neus Asensi.

Kevin Spacey y su polémica aparición en ‘Torrente presidente’

En el punto de las apariciones internacionales debemos guardar más secretos para no desvelar demasiados detalles. Un falso Javier Milei manda su apoyo a Torrente, pero tampoco falta Alec Baldwin (que ya colaboraba en la quinta película), convertido en Donald Trump, y Kevin Spacey, que se convierte en dueño del mundo gracias al Club Bilderberg.

Y para que no haya dudas, ni Koldo ni Ábalos aparecen en Torrente presidente, pese a los rumores de que Segura habría podido negociar con ellos para uno de estos cameos.