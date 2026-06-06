Una soltera de ‘First Dates’ descoloca a su cita con una extraña confesión: «Era yo en otro cuerpo»

El mes de junio ha llegado al local de First Dates y, con ello, estamos siendo testigos de las citas de los nuevos solteros que acuden con el objetivo de encontrar a su media naranja. Y es que, aunque no siempre es fácil, la travesía nunca deja indiferente. De esta manera, recientemente, los espectadores de Cuatro han podido conocer a Jordy, un encargado de restaurante de 28 años. El soltero llegó al formato con la intención de encontrar a una mujer diferente, que le sorprenda. Por ello, y teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Gabriela.

La soltera, de 25 años, fue un gran acierto para el soltero. Una primera toma de contacto con la que ambos se mostraron muy felices. Por ello, no dudaron en trasladarse hasta su mesa en el restaurante del amor para poder conocerse mejor. Y es que Gabriela estaba encantada con Jordy. Pues, él le había traído un ramo de flores. «Me ha encantado», confesó ella en uno de los totales. Por su parte, el comensal quedó eclipsado con la belleza de la joven. «Muy bonita», dijo.

Gabriela se sincera con su cita de ‘First Dates’: «Terminé en una vida donde estaba en una cueva»

Jordy y Gabriela sintieron un auténtico flechazo. Y es que, si ya todo iba estupendamente, todo mejoró al descubrir las numerosas cosas que tenían en común, pero la velada comenzó a adquirir un tono diferente cuando ella le preguntó a su cita si creía en las vidas pasadas. Al respecto, el soltero le respondió que sí. Una respuesta que llenó de alivio a la comensal, pues así pudo sincerarse con él.

«Tuve dos regresiones. He estado en terapia, pero de repente una cosa llevó a la otra y terminé en una vida donde estaba en una cueva. Era yo en otro cuerpo y otra época», le contó. Un relato que dejó a Jordi estupefacto. Y es que no daba crédito a lo que acababa de oír. Eso sí, educadamente, la escuchó y se mostró atento a su historia. Así pues, él le contó la situación que había vivido al ser testigo de proyecciones astrales.

«Tuve varios accidentes en los que mi corazón dejó de latir; eso me hizo trascender de manera espiritual a un mundo donde te haces visible hacia la vida y la muerte», le contó. Una historia que dejó a Gabriela, por su parte, también muy sorprendida. «Qué heavy», le dijo. Minutos después, la pareja de solteros se trasladó hasta el reservado del programa. Un encuentro donde pudieron tener más intimidad y que luego les llevó a darlo todo en el karaoke.

Indiscutiblemente, Jory y Gabriela estaban viviendo una cita muy amena. Por ello, cuando llegó la hora de dar su respuesta en la decisión final, no hubo sorpresas. «Me gustaría, me pareces muy maja y guapa», contestó él. «Concuerdo con él. Me gustaría darle una oportunidad», agregó ella. Sin lugar a dudas, un nuevo triunfo para el equipo de First Dates.