Trabajadores y clientes podrán acceder en coche a la Playa de Palma con un sistema de códigos QR el día del eclipse

El Ayuntamiento de Palma ha puesto en marcha un sistema de acreditaciones mediante códigos QR para autorizar el acceso en vehículo privado a determinados colectivos durante el dispositivo especial previsto en la Playa de Palma con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto.

La medida forma parte del plan especial diseñado para gestionar la elevada afluencia de personas prevista durante esa jornada y garantizar tanto la seguridad como la movilidad en la zona. Así lo ha explicado este lunes el concejal de Seguridad Ciudadana y Civismo, Llorenç Bauzá, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el jefe de Bomberos de Palma, Eder García, y el comisario Morey de la Policía Local.

El operativo contempla importantes restricciones de circulación y estacionamiento desde primera hora del día, además de la habilitación de corredores seguros para asegurar el acceso a infraestructuras estratégicas como el Hospital Universitario Son Espases, el Hospital Son Llàtzer y el aeropuerto.

Aunque el acceso en vehículo privado a la Playa de Palma estará limitado durante el dispositivo, el Ayuntamiento ha previsto excepciones para los trabajadores de establecimientos situados en la zona y para los clientes que dispongan de una plaza de aparcamiento reservada.

Estas personas deberán obtener una acreditación con código QR, mientras que quienes accedan en transporte público, a pie o mediante medios de transporte no motorizados no necesitarán ningún tipo de autorización.

Cómo solicitar la acreditación

El procedimiento será completamente telemático y comenzará con el registro del establecimiento a través de un formulario habilitado por el Ayuntamiento. En caso de contar con aparcamiento privado, el negocio deberá indicar también el número de plazas disponibles.

Una vez presentada la solicitud, el Servicio Municipal de Protección Civil verificará la información antes de conceder la autorización. Por este motivo, el Consistorio recomienda realizar el trámite con suficiente antelación, ya que la validación no es automática.

Tras recibir la autorización, los establecimientos podrán registrar a sus trabajadores y, si disponen de aparcamiento, también a los clientes que necesiten acceder en coche. El sistema enviará automáticamente la acreditación con el correspondiente código QR tanto al establecimiento como al correo electrónico de cada usuario.

El Ayuntamiento aconseja imprimir la credencial y colocarla en un lugar visible del vehículo, aunque también podrá mostrarse desde el teléfono móvil durante los controles de acceso que efectuará la Policía Local.

Solicitudes hasta el 12 de agosto

El plazo para solicitar las acreditaciones permanecerá abierto desde el 27 de julio hasta el 12 de agosto, ambos inclusive. No obstante, el Ayuntamiento insiste en que los establecimientos no esperen a los últimos días para presentar la solicitud, debido al tiempo necesario para verificar la documentación.

Asimismo, Bauzá ha precisado que cada vehículo dispondrá de un máximo de dos accesos autorizados, tras los cuales el sistema bloqueará nuevas entradas.

Las empresas que deban prestar servicios en establecimientos ubicados dentro del perímetro restringido también podrán acceder siempre que hayan sido registradas previamente. En cualquier caso, el concejal ha recomendado aplazar, siempre que sea posible, los trabajos no imprescindibles previstos para esa jornada y ha agradecido la colaboración de los negocios de Platja de Palma en la preparación del dispositivo especial.