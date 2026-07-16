El Govern de Prohens huele el riesgo y cerrará la carretera de la Serra de Tramuntana el día del eclipse

Mallorca vivirá el próximo 12 de agosto un día excepcional a causa del eclipse de sol y la protegida Serra de Tramuntana apunta a vivir una jornada de gran saturación por este motivo. Ante la posibilidad de incidencias de todo tipo, el Govern que preside Marga Prohens ya ha decidido algunas medidas drásticas, como el corte durante al menos seis horas de la carretera que discurre por la Serra de Tramuntana.

El Ejecutivo autonómico ha diseñado un plan con 26 zonas oficiales de observación en todas las islas, con una capacidad preliminar para unas 300.000 personas, junto con restricciones al tráfico que se aplicarán el mismo 12 de agosto, día en el que ocurrirá el eclipse solar.

Estas son algunas de las medidas que se adoptarán y que han anunciado la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, y el secretario de la Delegación del Gobierno en Baleares, Rubén Castro.

En cuanto a los puntos de observación, se han dispuesto nueve en Mallorca, seis en Ibiza y dos en Menorca, que se han seleccionado en función de la visibilidad de la que se pueda disponer del eclipse, la accesibilidad y la capacidad de acogida.

Por lo que se refiere a las restricciones al tráfico, afectarán a los accesos a la Serra de Tramuntana a través de la carretera Ma-10, junto con los accesos a miradores, calas y puntos con una previsión de elevada afluencia, donde se hará una especial vigilancia.

Del mismo modo ocurrirá con los faros y santuarios, junto con las playas y zonas costeras o zonas de los alrededores de Palma, donde habrá medidas específicas.

Para lo que se espera, sirve como referencia que los vuelos a Mallorca en las fechas del eclipse del 12 de agosto se están disparando un 500% respecto a 2025, entre otras cuestiones porque Baleares será el último punto del planeta desde el que podrá observarse la totalidad del eclipse, con el sol próximo al horizonte durante el fenómeno.

En general, Mallorca es uno de los destinos que más ha incrementado su demanda, según la agencia de viajes online Kiwi.com lo que ha influido en los precios de los vuelos. El precio medio aproximado de un billete a Palma en esas fechas se sitúa en 92,50 euros por pasajero, con una franja habitual de precios entre 60 y 80 euros, según los datos de la compañía.