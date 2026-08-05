Una madre evita que 2 marroquíes arrastren a su hija de 4 años dentro del mar en una playa de Alicante

Una mujer de origen ruso ha evitado que dos jóvenes de procedencia marroquí arrastraran a una de las hijas de ella, de solo cuatro años, hacia mar adentro. La mujer ha forcejeado con uno de ellos, que había agarrado a la niña y la arrastraba hacia el mar, donde otro varón esperaba. Los hechos se han producido este pasado lunes en la playa de El Postiguet. Esta última, la única situada en pleno casco urbano de la ciudad de Alicante. Además, a una hora en que la arena de la citada playa y su entorno se encontraban repletos de personas. En concreto, en torno a las cinco de la tarde.

Cuando la mujer, madre de la menor, se ha percatado de que un hombre cogía a su hija de cuatro años de una mano e intentaba arrastrarla hacia el interior del mar, donde le esperaba un segundo hombre, ha ido a liberarla, a pesar de la resistencia del hombre. La rápida reacción de la mujer ha evitado cualquier problema, al recuperar a la niña tras un forcejeo con el sospechoso.

Ambos individuos han reaccionado a todo ello intentando alejarse del lugar, pero sin salir del agua para evitar ser reconocidos o generar cualquier tipo de sospecha en los alrededores. Pero han sido identificados.

Y ello, porque una segunda mujer, que se encontraba en la orilla, de origen serbio, según Todo Alicante, ha reconocido a ambos individuos y, de inmediato, se ha dirigido a agentes de la Policía Local, ante quienes ha denunciado que uno de ellos había intentado, antes del también gravísimo incidente con la niña, hacerle tocamientos de tipo sexual a ella mientras la mujer se daba un baño en el mar.

Los dos jóvenes marroquíes han sido detenidos por agentes de la Policía Local de Alicante como presuntos autores de ambos delitos: el del intento de arrastrar con ellos a la niña y el de los supuestos tocamientos a la mujer mientras ella se bañaba.