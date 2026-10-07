Un autobús recorre Madrid para recordarle a Sánchez la masacre de Hamás: «¿Ceuta? Imagina que hubieran entrado a matarnos»

Varios autobuses recorrerán las calles de Madrid para conmemorar la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel, perpetrada por el grupo terrorista Hamás, la cual se saldó con la vida de 1.200 personas y el secuestro de más de 250. Junto a una foto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el bus reza la frase: «¿Ceuta te hizo sentir amenazado? Imagina que hubieran entrado a matarnos».

La campaña, lanzada por ACOM, recuerda que, poco después del atentado, Israel pasó de país atacado a país acusado y que la atrocidad de origen fue desapareciendo del relato. En España, espoleado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ese proceso fue especialmente intenso. Su ejecutivo convirtió a Israel en «objeto de una hostilidad política excepcional», hasta el punto de que algunas de sus decisiones y declaraciones fueron celebradas públicamente por Hamás. «Que los responsables de la masacre encuentren motivos para felicitar a un Gobierno europeo debería haber producido, como mínimo, incomodidad moral», matizan.

Ceuta, el eje de la campaña

El eje de la campaña es Ceuta y la «angustia» que los españoles han sentido después de ver una frontera nacional desbordada, con la sensación de «vulnerabilidad y desconcierto» que acompañó al debate sobre quién estaba detrás de aquella situación, el papel de Marruecos y la responsabilidad del Estado a la hora de proteger el territorio.

A partir de esa experiencia, grandes carteles en autobuses formulan una serie de preguntas: «¿Y si quienes hubieran cruzado hubieran venido armados? ¿Y si hubieran entrado en las casas, asesinado familias, perseguido a jóvenes en un festival y secuestrado a hijos, abuelos y vecinos?».

La campaña añade otra pregunta: «¿Y si, mientras aún se identificaban los cadáveres, una parte del mundo hubiera empezado a explicar que los culpables éramos nosotros?».

Reivindica recordar la matanza

La iniciativa defiende que recordar el origen de la guerra no equivale a justificar todas las decisiones adoptadas posteriormente por el Gobierno israelí. Los propios organizadores subrayan que «ninguna democracia está exenta de crítica y ninguna guerra está exenta de escrutinio».

Sin embargo, establecen una distinción entre cuestionar la forma en que se desarrolla el conflicto y eliminar del relato las circunstancias que propiciaron su comienzo.

La campaña también relaciona los ataques del 7 de octubre con el repunte del antisemitismo en distintos lugares del mundo. «Se asesinó a judíos y el resultado fue más odio contra los judíos. ¿Con qué derecho negamos a los israelíes el miedo, el dolor y la necesidad de protección que reclamaríamos inmediatamente para nosotros mismos?», aseguran.