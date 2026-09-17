Por qué se reúne Marruecos con Israel y EEUU en plena crisis con España por la invasión de Ceuta

Nueva York ha acogido este jueves una importante reunión trilateral entre el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, su homólogo israelí, Gideon Sa’ar, y el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz. En ella, Marruecos e Israel han firmado un acuerdo histórico que eleva sus relaciones diplomáticas.

El encuentro, enmarcado en el sexto aniversario de los Acuerdos de Abraham y en la declaración conjunta de 2020 entre los tres países, ha servido para anunciar un conjunto de medidas destinadas a profundizar las relaciones entre Rabat y Tel Aviv. Este acercamiento entre ambos países se produce en plena crisis hispanomarroquí por la invasión de Ceuta, hecho que no pasa desapercibido para nadie.

Las partes reunidas en Nueva York han acordado elevar las misiones diplomáticas, hasta entonces limitadas a oficinas de enlace, al rango de embajadas plenas e intercambiar embajadores por primera vez, restablecer y ampliar los vuelos directos, incluyendo aerolíneas marroquíes, antes de finales de año. También se ha acordado la protección de las inversiones y programar visitas de alto nivel en los próximos meses.

En la declaración conjunta se ha reafirmado el espíritu de los Acuerdos de Abraham y, de forma significativa, Estados Unidos e Israel han reiterado su reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y su apoyo a la propuesta de autonomía de Rabat, tras la renuncia española en una carta escrita por Marruecos.

La importancia de esta reunión es extrema al producirse en pleno desarrollo de la crisis migratoria de Ceuta, iniciada a finales de julio con la invasión de 80.000 personas desde territorio marroquí hacia la ciudad autónoma española.

La crisis, que comenzó hace ya 49 días, ha generado una grave tensión política y diplomática entre Madrid y Rabat, con acusaciones de las autoridades marroquíes, reivindicaciones de soberanía sobre Ceuta y Melilla por parte de ministros marroquíes y un absoluto entreguismo por parte del Gobierno sanchista, que exculpa a Rabat de toda responsabilidad en el episodio de guerra híbrida que constituye la masiva entrada ilegal en España.

En este clima de fricción, el acuerdo de Nueva York consolida la alianza de Marruecos con Estados Unidos e Israel, lo que demuestra que Rabat dispone de apoyos internacionales de peso más allá de la Unión Europea y de España.

La reafirmación, de nuevo, en el reconocimiento estadounidense e israelí sobre el Sáhara Occidental es otra bofetada al Gobierno español, porque refuerza ante EEUU la posición territorial de Marruecos mientras se mantienen abiertas las tensiones fronterizas con España.

El encuentro se interpreta como la continuación de una estrategia de alianzas iniciada años atrás, pero el momento elegido y el contenido de la declaración le dan al encuentro un carácter político muy particular. Ya se sabe que en diplomacia nada es casualidad…