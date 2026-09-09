Moncloa carga contra el CNI por alertar de la invasión de Ceuta con «un whatsapp a un cargo menor»

El Gobierno de Pedro Sánchez justifica su desconocimiento de la invasión de Ceuta con que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente del Ministerio de Defensa de Margarita Robles, no alertó formalmente de la invasión de Ceuta sino que se limitó a «mandar un whatsapp ambiguo a un cargo menor». Desde Moncloa aclaran que si un organismo «cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva» como la que sufrió la ciudad autónoma, «lo eleva». «Esa es su responsabilidad y su competencia», sentencian.

Fuentes del Ejecutivo restan importancia a las comunicaciones del CNI del 29 de julio, en las que un miembro de la inteligencia alertó a la Delegación de Gobierno en Ceuta, encabezada por el socialista Miguel Ángel Pérez Triano, de que en redes sociales se había producido «un llamamiento para asalto por valla y mar mañana» a las 20:00 horas. «Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores», se alertó. Este intercambio de mensajes se ha desvelado este miércoles en la desclasificación de documentos del Gobierno.

Según el Gobierno, esos mensajes «nunca alertaron de una llegada masiva» sino que sólo «informaban de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del Trono».

Sobre el número total de seguidores de estos grupos de los que también informó el CNI, Moncloa aclara que «ya era conocido por otras instituciones y que en modo alguno constituía o fue interpretado como un indicador de escala o probabilidad prospectiva».

Según fuentes del Gobierno, la «prueba» de que no había ningún aviso es que el CNI «no emitió ninguna alerta formal y se limitó a trasladar esa información por mensaje y breve llamada telefónica al Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil». Esta última es la unidad de la Benemérita especializada en información y en la lucha contra el terrorismo, la contrainteligencia y amenazas complejas.

Desde Moncloa, trasladan que «en ningún momento el CNI envió un aviso o alerta formal a su cadena de mando ni a miembro alguno del Ejecutivo por ninguna vía». Esta es, según el Ejecutivo, la vía por la que los servicios de inteligencia tendrían que haber expresado, si lo hubiera, un riesgo real.

«Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no se limita a mandar un WhatsApp ambiguo a un cargo menor: lo eleva», sostienen desde Moncloa. «Esa es su responsabilidad y su competencia», concluyen.

Choque del Gobierno con Robles

Todo ello, en medio de la polémica por el choque de diferentes ministros con Robles a cuenta de la información que los servicios de inteligencia ofrecieron al Gobierno antes de la invasión de Ceuta del pasado 30 de julio.

«El CNI y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas realizaron la labor que les es exigible y dieron la información requerida», llegó a decir la ministra de Defensa en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la invasión.

Robles añadió que la labor de los servicios de inteligencia está protegida por el deber de secreto, «que es una garantía para su actuación», pero que muchas veces «opera como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan».

Sin embargo, Marlaska lo negó después durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después del Consejo de Seguridad Nacional que presidió el líder socialista por la invasión de Ceuta.

El titular de Interior subrayó su «reconocimiento al trabajo de todos los servicios de información españoles» y a su «alta profesionalidad». Marlaska indicó que todos ellos «han trabajado en cumplimiento estricto de la ley y aplicándose a fondo».

No obstante, a preguntas sobre las declaraciones de Robles, Marlaska negó la existencia de documentos que previesen la invasión: «No había ningún informe que atisbara que iba a suceder lo que aconteció». «Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo similar teniendo en cuenta lo que sucedió en 2021, se habría elevado al nivel de las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias», incidió el juez de profesión.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ahondó posteriormente en la fractura política entre Marlaska y Robles y dijo que «no hubo comunicación» del CNI sobre la invasión ni de que fueran a llegar a la ciudad autónoma «decenas de miles de personas».