El Rey se reunió ayer con la ministra de Defensa y la cúpula del Ejército para analizar la situación de Ceuta

El Rey Felipe VI se reunió este lunes en el Palacio de la Zarzuela con la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como con mandos militares para «examinar la situación en Ceuta desde el punto de vista de la defensa». La Casa Real lo ha confirmado a través de un comunicado.

Concretamente, además de la titular de Defensa, acudieron el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López Calderón; el jefe del Mando de Operaciones, teniente general José Antonio Agüero; el jefe del Mando Operativo Terrestre, teniente general Julio Salom; y el comandante general de Ceuta, general de división Luis Jesús Fernández Herrero.

La cita tuvo lugar en medio de la polémica por el choque entre los diferentes ministros con Robles a cuenta de la información que los servicios de inteligencia ofrecieron al Gobierno antes de la invasión de Ceuta del pasado 30 de julio.

«El CNI y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas realizaron la labor que les es exigible y dio la información requerida», dijo la ministra de Defensa en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la invasión.

Robles añadió que la labor de los servicios de inteligencia está protegida por el deber de secreto, «que es una garantía para su actuación», pero que muchas veces «opera como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan».

Sin embargo, Marlaska lo negó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después del Consejo de Seguridad Nacional que ha presidido el líder socialista por la invasión de Ceuta.

El titular de Interior subrayó su «reconocimiento al trabajo de todos los servicios de información españoles» y a su «alta profesionalidad». Marlaska indicó que todos ellos «han trabajado en cumplimiento estricto de la ley y aplicándose a fondo».

No obstante, a preguntas sobre las declaraciones de Robles, Marlaska negó la existencia de documentos que previesen la invasión: «No había ningún informe que atisbara que iba a suceder lo que aconteció». «Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo similar teniendo en cuenta lo que sucedió en 2021, se habría elevado al nivel de las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias», incidió el juez de profesión.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ahondó en la fractura política entre Marlaska y Robles y, posteriormente, dijo que «no hubo comunicación» del CNI sobre la invasión ni de que fueran a llegar a la ciudad autónoma «decenas de miles de personas».