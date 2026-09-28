Maxi Iglesias quiso «afearse» para su nuevo papel: «Me puse a comer de todo, pero nada»
El actor, junto a Susana Abaitua, ha presentado la película 'Nuda propiedad'
La semana ha empezado en El Hormiguero con sabor a cine español gracias a la visita de Susana Abaitua y Maxi Iglesias, que han acudido juntos al programa para presentar Nuda Propiedad, la película que protagonizan y que ha llegado a los cines estee mismo lunes 28 de septiembre. En la cinta, ambos actores dan vida a una pareja que compra un piso a mitad de precio gracias a una peculiar condición.
La película trata sobre una pareja que compra una casa, pero con su dueño aún ocupándola. Se trata de una reflexión sobre el problema de la vivienda recogida en una cinta que, tal y como ha dicho Maxi Iglesias, «no ha tenido ayudas públicas» y no ha contado con grandes presupuestos.
«Por desgracia, sí, hay mucha gente joven que aboga por compartir vivienda porque con un sueldo es difícil hacer frente a los alquileres que hay. Y no solo pasa en España, también en los países que nos rodean; es una realidad muy triste. Lo ideal es que puedas convivir por amor, pero si no te queda más remedio…», ha confesado Maxi Iglesias.
Acostumbrado a un tipo de papel por su físico, Pablo Motos le ha señalado al actor que, en este filme, ha intentado cambiar de imagen: «Propusiste que te afearan para interpretar tu personaje; te pusieron un poco de barriga, te pusieron gafas, y ni así. No estás feo ni con una bolsa del Lidl en la cabeza», ha comentado Pablo Motos.
Ante esto, Maxi Iglesias ha dicho: «Era un reto; cuando me llegó el guion, me encantó. Quería dar un giro a mi carrera; llevaba trabajando en proyectos del perfil de galán, que personalmente me aburren, pero es lo que me han dado. Lo he ido pidiendo, pero no me hacen caso».
«Me siento un privilegiado porque trabajo de lo que me gusta y estoy muy feliz, pero es verdad que me cuesta llegar a ese tipo de personajes», ha continuado diciendo Iglesias.
Para terminar sobre su intento de cambio físico para la película Nula Propiedad, el intérprete ha confesado que: «No me daba tiempo a engordar lo que yo quería. Me puse a comer de todo, pero nada. Hasta dejé de hacer ejercicio, que me encanta».
La petición de Maxi Iglesias para su personaje en ‘Nuda Propiedad’ #SusanaMaxiEH pic.twitter.com/2Jj53sHoYy
— El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 28, 2026