Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, ya ha sido incinerado: así será su último adiós

Los restos mortales de Presley Gerber, el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber, ya han sido incinerados. Un conocido portal estadounidense ha tenido acceso al certificado de defunción del joven, un documento que confirma que la cremación tuvo lugar el viernes 25 de septiembre en la funeraria Rosa Family Funeral Home, situada en Simi Valley, una ciudad de California. Según la información publicada, las cenizas fueron entregadas inmediatamente a la familia, pero, por el momento, se desconoce qué destino definitivo han escogido para las mismas. No obstante, algunos medios han señalado que, actualmente, se encontrarían en la finca que los Gerber poseen en la zona de Malibú.

En medio de la incertidumbre, lo que sí que ha trascendido es que la familia tiene pensado realizar un acto de despedida más privado al joven modelo con la intención de honrar su memoria. Según TMZ, el medio encargado de informar de la incineración, el último adiós a Presley no será multitudinario. De hecho, la intención de sus seres queridos es celebrarlo en la más estricta intimidad con la única compañía de los familiares y amigos más cercanos del fallecido. Aunque la fecha y el lugar no están confirmados, se especula que podría ser algún día de esta semana que acaba de comenzar, así como en cuanto al escenario escogido, se plantean dos distintos: Forest Lawn y la Iglesia Presbiteriana de Malibú.

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Mientras la familia se centra en superar el difícil duelo y en preparar el funeral privado citado, la investigación sobre la posible causa de la muerte de Presley Gerber continúa su curso. Un día antes de morir, fue ingresado voluntariamente en un centro de desintoxicación debido a sus problemas de adicción, de los que había hablado públicamente en varias entrevistas. Y ha sido ahora cuando se ha conocido que la residencia en la que se encontraba no poseía la licencia necesaria para ejercer como centro de rehabilitación. Pero no solo eso. Y es que TMZ también se ha hecho eco de que su médico le recetaba ketamina pese a sus antecedentes de consumo de drogas.

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A pesar de todas estas incógnitas, y de haber concluido ya la autopsia, no se ha establecido oficialmente la causa de la muerte. Algo que encaja con lo que el portavoz de la familia transmitió el mismo día que se conoció el fallecimiento de Presley Gerber, pidiendo «privacidad y respeto para todos los miembros del clan en estos momentos difíciles y dolorosos». Unas palabras que ya hicieron presagiar que no tenían intención de compartir ningún tipo de detalle. Tal y como está ocurriendo hasta ahora. De hecho, Cindy Crawford y la mayoría de su familia han preferido no pronunciarse al respecto.